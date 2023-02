Bayer Leverkusen gegen AS Monaco jetzt live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Bayer Leverkusen trifft in der Europa League auf den AS Monaco. © IMAGO/Oliver Zimmermann

In der Europa League empfängt Bayer Leverkusen den AS Monaco. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Leverkusen - Die Play-off-Runde in der Europa League steht an und Bayer Leverkusen bekommt es mit dem AS Monaco zu tun. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird. Leverkusen bestreitet das Hinspiel in der heimischen Bay-Arena und muss im Rückspiel dann nach Monaco.

„Monaco hat viel Stabilität, sie spielen mit Kontrolle und haben viele Spieler mit Qualität und Erfahrung im Kader. Aber wir sind auch gut drauf und haben eine gute Energie. Wir müssen füreinander arbeiten“, sagte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Es ist die Europa League und die Gegner sind nicht leicht. Es herrscht eine große Vorfreude auf das Spiel. Wir wollen im Wettbewerb bleiben und den Abend mit Europa League-Atmosphäre in der BayArena genießen“, so der Coach der „Werkself“ weiter.

Bayer Leverkusen gegen AS Monaco: Wer gewinnt das Hinspiel?

Ein lange verletzter Spieler kehrt endlich wieder zurück in den Kader bei Bayer Leverkusen. „Patrik Schick fühlt sich besser, er wird morgen im Kader sein. Wir brauchen noch etwas Geduld und werden nach dem Spielverlauf entscheiden, für wie viele Spielminuten es bei ihm reichen wird“, bestätigte Alonso.

Beim Duell mit dem AS Monaco kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn Kevin Volland stand mehrere Jahre bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. „Ich kenne Kevin Volland noch aus seiner Zeit bei Bayer, wir haben einige Monate zusammengespielt. Er ist ein guter Stürmer und ich weiß, wie ich gegen ihn antreten muss“, sagte Edmond Tapsoba zum Hinspiel gegen Monaco.

Die Europa-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco steigt am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 21.00 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen AS Monaco: Europa League-Spiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco am Donnerstag, 16.02.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen AS Monaco: Europa League-Spiel im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco am Donnerstag,16.02.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

