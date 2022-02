FC Bayern München zu Gast bei RB Salzburg: Champions League heute live im TV und Live-Stream

Achtelfinale

In der Champions League ist der FC Bayern München zu Gast bei RB Salzburg. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Salzburg - Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf RB Salzburg und geht als klarer Favorit in die beiden Partien. Ziel der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist der souveräne Einzug ins Viertelfinale des Wettbewerbs, an dessen Ende der FCB den Henkelpott in die Höhe strecken will. Das wird aber eine schwere Aufgabe - wegen der starken Konkurrenz, aber auch wegen der zuletzt öfters schwächelnden Elf des FC Bayern München.

„Ich freue mich, dass wir eine Stimmung haben, die einem Champions League-K.o.-Spiel gerecht wird. Salzburg ist nicht weit weg, es gibt auch viele Bayern-Fans dort. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, sagte Thomas Müller vor dem Hinspiel des Achtelfinales. „Salzburg hat sich in den letzten Jahren etabliert, auch in der Champions League. In der Liga sind sie das Maß der Dinge. Um in die K.o.-Runde zu kommen, musst du Qualität haben und das mehrmals auf den Rasen bringen. Die Qualität geht nach oben, deshalb sind wir gewarnt“, so der FCB-Star weiter.

FC Bayern München zu Gast bei RB Salzburg: Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League

Thomas Müller spricht anschließend noch einmal die Wichtigkeit der Partie an: „Am Ende müssen wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Es ist der Startschuss für eine Phase, die sehr wichtig ist. Die Champions League ist für uns ein sehr wichtiger Wettbewerb. Du willst gegen die Besten in Europa spielen und du willst zu den besten dazugehören.“

Julian Nagelsmann freut sich auf die Partie in Österreich. „Jetzt kommt die spannende Phase der Saison. Wir wollen die Gruppenphase fortsetzen. Vor fast 30.000 Zuschauern, das hatten wir lange nicht. Es wird, auch was die Rahmenbedingungen angeht, ein würdiger @ChampionsLeague-Abend.“, so der Trainer des FC Bayern München.

Der Coach der Münchener erwartet selbstbewusste Salzburger im Hinspiel der Königsklasse des europäischen Fußballs. „Viele Salzburger haben generell Kampfansagen gemacht, das finde ich gut. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die international weitergekommen ist, als jemals zuvor. Es würde gegen ihre DNA sprechen, wenn sie sich einigeln würden“, lobt Nagelsmann des kommenden Gegners.

Die Champions League-Partie zwischen dem RB Salzburg und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, 16. Februar 2022, um 21 Uhr in Salzburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München zu Gast bei RB Salzburg: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

FC Bayern München zu Gast bei RB Salzburg: Champions League heute im Live-Stream von DAZN