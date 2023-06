Spielzeuge in Rub al-Chali

Von: Thomas Kilchenstein

Macht Schluss: Zlatan Ibrahimovic. © imago sportfotodienst

Der große Zlatan macht Schluss, doch Karim Benzema geht zum Abkassieren noch mal in die Wüste. Es bleibt nach wie vor ein Rätsel, wie man sich so unter Niveau begeben muss.

Nach allem, was man hört, kommt Gott nicht nach Riad, dort ist ja schon Mohammed, womöglich kämen sie sich da in die Quere. Am Geld jedenfalls hätte es nicht scheitern können, davon gibt es so viel wie Sand in Rub al-Chali, im Zweifelfall könnte Herr Scheich die tägliche Ölproduktion vielleicht um ein paar 100 000 Barrel drosseln, das würde den Weltpreis schön steigen lassen. Für Ibra halt.

Aber der Kerl zieht sich womöglich lieber auf seine Insel zurück, die irgendwo in Mälaren, einem schwedischen See, liegt und die Zlatan Ibrahimovic gehört. Oder er bleibt einfach in Mailand, ein Milanisti wollte er ja immer bleiben, jetzt da es vorbei, finito endgültig, nach so vielen Jahren (22), so vielen Spielen (827), so vielen Toren (496) und so vielen Skandalen (zig). Wo hat der Zlatan, groß geworden in Rosengard, einem sozialen Brennpunkt in Malmö, nicht überall für Furore gesorgt, Juventus, Ajax, FC Barcelona, PSG, Manchester United, AC und Inter Mailand, dazwischen Los Angeles. Wo Zlatan war, war Action, war Rummel, seine Sprüche sind legendär - Louis van Gaal soll er einmal empfohlen haben, „lieber ins Büro zu gehen und Briefe zu schreiben“ statt ihm zu sagen, wie er zu spielen habe, Messi nannte er „Zwerg“ -, und seine Tore sowieso.

Ibrahimovic, der als Jugendlicher Fahrräder geklaut hat, um damit zum Training bei Malmö FF zu radeln, hat wahrscheinlich das spektakulärste Tor der letzten 20 Jahre erzielt, ein Fallrückzieher in einem Länderspiel gegen England aus gut 30 Metern, er hat den seitlichen Hackentrick in einem Meter Höhe erfunden und einmal nach einem Solo im Dress von Ajax die halbe Hintermannschaft doppelt und dreifach ausgespielt. Dieser Schwede war ein Großmaul, ein Rabauke, ungezähmt, wild, selbst mit 41 Jahren noch, er stammte aus dem Getto, das er verlassen konnte, weil er besser Fußball spielte. Aber das Getto hat ihn nie verlassen.

Und wird ihn wohl auch nicht in die Wüste verfolgen. Nach Saudi-Arabien geht ein Ibrakadabra nicht, andere schon Cristiano Ronaldo verzehrt dort, bei Al-Nasser FC, bereits sein astronomisch belegtes Gnadenbrot, auch Karim Benzema, noch so eine Legende, ist ebenfalls an die Angel gegangen, 400 Millionen Euro für zwei Jahre, Al-Itthad Club ist der neue Arbeitgeber, Sergio Ramos, ebenfalls einst bei Real Madrid ein Superstar, kickt dort viertklassig, natürlich Lionel Messi, der angeblich mit 1,2 Milliarden Euro gelockt werden soll, für ein bisschen Ball hochhalten und dann die Honneurs als WM-Botschafter für ein Land machen, das selbst ein Gerhard Schröder nicht als lupenreine Demokratie bezeichnen würde.

Es bleibt nach wie vor ein Rätsel, wie man sich am Ende einer Weltkarriere noch einmal so unter Niveau begeben muss. Sicher, ein unanständig hoher, niemals versiegender Geldfluss ist verführerisch. 200 Millionen-Jahressalär wie im aktuellen Fall bei Benzema ist ein ungehöriger Batzen. Aber es ist ja nicht so, dass die Herren zuvor in ihren Karriere - Benzema hat 14 Jahre bei Real Madrid gespielt - nicht auch viel, viel Geld verdient hätten, mehr als sie je ausgeben können vermutlich. Und doch ist die Gier so groß, dass alle moralischen Kompasse über Bord geworfen werden. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hat Bert Brecht geschrieben. Doch das Fressen bestand für Benzema, Messi und Co. sowieso nur aus Kaviar.

Oder lässt sie die Sorge vor Bedeutungslosigkeit, der Angst vor dem richtigen Leben ohne Ball und Training nicht zur Ruhe kommen? Sie werden sich einreden, dass diese Summen etwas mit Wertschätzung zu tun haben. Dabei ist es nur der Preis, den ein unfassbar reicher Despot für ein neues Spielzeug zahlt.