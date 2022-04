WM 2022: DFB-Team startet gegen Japan - Der Spielplan im Überblick

Von: Nico Scheck

Der Spielplan zur WM 2022 steht. Hansi Flick und das DFB-Team treffen in Katar in der Gruppenphase unter anderem auf Spanien. © Sven Simon / Imago

Das DFB-Team startet gegen Japan in die WM 2022 in Katar. Auch für alle anderen Partien steht der Spielplan fest. Alle Termine und Ergebnisse im Überblick.

Doha - Es ist die vielleicht bisher umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaften: die WM 2022 in Katar. Weil es im Wüstenstaat im Sommer zu heiß ist, findet die WM im Winter statt. Am 21. November wird das Turnier eröffnet. Gut vier Wochen später, am 18. Dezember, steigt das Finale.

Insgesamt werden 32 Teams in 64 Partien um den Weltmeistertitel kämpfen. Hier finden Sie alle Termine und den Spielplan zur WM 2022.

Termin-Ablauf der WM 2022 in Katar

Turnierbeginn: 21. November 2022

21. November 2022 Das erste Spiel des Turniers: Senegal - Niederlande im al-Thumama Stadium

Senegal - Niederlande im al-Thumama Stadium Gruppenphase: 21. November 2022 bis 02. Dezember 2022

21. November 2022 bis 02. Dezember 2022 Achtelfinale: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinale: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinale: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um Platz 3: 17. Dezember 2022

17. Dezember 2022 Finale: 18. Dezember 2022

WM 2022 in Katar: In diesen Stadien finden die Spiele statt

Ausgetragen wird die WM 2022 in insgesamt acht Stadien. Das sind die Stadien zur Fußball-Weltmeisterschaft:

al-Bayt Stadium (al-Khor), Kapazität: 60.000

Ahmed bin Ali Stadium (al-Rayyan), Kapazität: 40.000

al-Thumama Stadium (Doha), Kapazität: 40.000

al-Janoub Stadium (Doha), Kapazität: 40.000

Khalifa International Stadium (al-Rayyan), Kapazität: 40.000

Stadium 974 (Doha), Kapazität: 40.000

Education City Stadium (al-Rayyan), Kapazität: 40.000

Lusail Iconic Stadium (Lusial), Kapazität: 80.000

Alle Gruppen der WM 2022 in Katar im Überblick

Die Gruppen zur WM 2022 in Katar wurden am 1. April ausgelost. Weil aber erst am 13. und 14. Juni die interkontinentalen Ausscheidungsspiele stattfinden und das Play-off-Duell zwischen Wales und Schottland/Ukraine aufgrund des Ukraine-Konflikts ebenfalls in den Juni verschoben wurde, stehen erst 29 von 32 Teilnehmern bei der WM 2022 fest.

Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick bekommt es mit Spanien, Japan und dem Sieger aus der Paarung Costa Rica/Neuseeland zu tun. Die Gruppen zur Fußball-WM im Überblick:

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine

England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen Gruppe D: Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien

Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien Gruppe E: Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan

Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

WM 2022: Der Terminplan der deutschen Nationalmannschaft

Die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sollen in al-Khor und al-Rayyan stattfinden. Die Termine:

23.11.2022, 14.00 Uhr: Japan - Deutschland

27.11.2022, 11.00 Uhr: Spanien - Deutschland

01.12.2022, 16.00 Uhr: Deutschland - Costa Rica/Neuseeland

Das ist der Spielplan der WM 2022 in Katar

Im Folgenden finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse zur WM 2022 in Katar nach Gruppen sortiert. Die Tabellen werden laufend aktualisiert.

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe A:

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 21.11.2022 11 Uhr al-Thumama Stadium Senegal - Niederlande 21.11.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium Katar - Ecuador 25.11.2022 14 Uhr al-Thumama-Stadium Katar - Senegal 25.11.2022 17 Uhr Khalifa International Stadium Niederlande - Ecuador 29.11.2022 16 Uhr al-Bayt Stadium Katar - Niederlande 29.11.2022 16 Uhr Khalifa International Stadium Ecuador - Senegal

Die aktuelle Tabelle der Gruppe A:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe B:

England

Iran

USA

Wales/Schottland/Ukraine

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 21.11.2022 14 Uhr Khalifa International Stadium England - Iran 21.11.2022 20 Uhr Ahmed bin Ali Stadium USA - Wales/Schottland/Ukraine 25.11.2022 11 Uhr Khalifa International Stadium Wales/Schottland/Ukraine - Iran 25.11.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium England - USA 29.11.2022 20 Uhr al-Thumama-Stadium Iran - USA 29.11.2022 20 Uhr Ahmed bin Ali Stadium Wales/Schottland/Ukraine - England

Die aktuelle Tabelle der Gruppe B:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe C:

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 22.11.2022 11 Uhr Lusail Iconic Stadium Argentinien - Saudi-Arabien 22.11.2022 17 Uhr Stadium 974 Mexiko - Polen 26.11.2022 14 Uhr Education City Stadium Polen - Saudi-Arabien 26.11.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Argentinien - Mexiko 30.11.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Saudi-Arabien - Mexiko 30.11.2022 20 Uhr Stadium 974 Polen - Argentinien

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe D:

Frankreich

Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru

Dänemark

Tunesien

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 22.11.2022 14 Uhr Education City Stadium Dänemark - Tunesien 22.11.2022 20 Uhr al-Janoub Stadium Frankreich - Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru 26.11.2022 11 Uhr al-Janoub Stadium Tunesien - Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru 26.11.2022 17 Uhr Stadium 974 Frankreich - Dänemark 30.11.2022 16 Uhr al-Janoub Stadium Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru - Dänemark 30.11.2022 16 Uhr Education City Stadium Tunesien - Frankreich

Die aktuelle Tabelle der Gruppe D:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe E:

Spanien

Costa Rica/Neuseeland

Deutschland

Japan

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 23.11.2022 14 Uhr Khalifa International Stadium Deutschland - Japan 23.11.2022 17 Uhr al-Thumama-Stadium Spanien - Costa Rica/Neuseeland 27.11.2022 11 Uhr Ahmed bin Ali Stadium Japan - Costa Rica/Neuseeland 27.11.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium Spanien - Deutschland 01.12.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium Costa Rica/Neuseeland - Deutschland 01.12.2022 20 Uhr Khalifa International Stadium Japan - Spanien\t

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe F:

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 23.11.2022 11 Uhr al-Bayt Stadium Marokko - Kroatien 23.11.2022 20 Uhr Ahmed bin Ali Stadium Belgien - Kanada 27.11.2022 14 Uhr al-Thumama-Stadium Belgien - Marokko 27.11.2022 17 Uhr Khalifa International Stadium Kroatien - Kanada 01.12.2022 16 Uhr al-Thumama-Stadium Kanada - Marokko 01.12.2022 16 Uhr Ahmed bin Ali Stadium Kroatien - Belgien

Die aktuelle Tabelle der Gruppe F:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 24.11.2022 11 Uhr al-Janoub Stadium Schweiz - Kamerun 24.11.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Brasilien - Serbien 28.11.2022 11 Uhr al-Janoub Stadium Kamerun - Serbien 28.11.2022 17 Uhr Stadium 974 Brasilien - Schweiz 02.12.2022 20 Uhr Stadium 974 Serbien - Schweiz 02.12.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Kamerun - Brasilien

Die aktuelle Tabelle der Gruppe G:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe H:

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 24.11.2022 14 Uhr Education City Stadium Uruguay - Südkorea 24.11.2022 17 Uhr Stadium 974 Portugal - Ghana 28.11.2022 14 Uhr Education City Stadium Südkorea - Ghana 28.11.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Portugal - Uruguay 02.12.2022 16 Uhr al-Janoub Stadium Ghana - Uruguay 02.12.2022 16 Uhr Education City Stadium Südkorea - Portugal

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Achtelfinale

Für das Achtelfinale der WM 2022 in Katar qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten.

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 03.12.2022 16 Uhr Khalifa International Stadium Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 03.12.2022 20 Uhr Ahmed bin Ali Stadium Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 04.12.2022 16 Uhr al-Thumama-Stadium Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C 04.12.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 05.12.2022 16 Uhr al-Janoub Stadium Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F 05.12.2022 20 Uhr Stadium 974 Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H 06.12.2022 16 Uhr Education City Stadium Sieger Gruppe F -Zweiter Gruppe E 06.12.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Viertelfinale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 09.12.2022 16 Uhr Ahmed bin Ali Stadium 1.E:2.F - 1.G:2.H 09.12.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium 1.A:2.B - 1.C:2.D 10.12.2022 16 Uhr al-Thumama-Stadium 1.F:2.E - 1.H:2.G 10.12.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium 1.B:2.A - 1.D:2.C

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Halbfinale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 13.12.2022 20 Uhr Lusail Iconic Stadium Sieger 9.12./20 Uhr - Sieger 9.12./16 Uhr 14.12.2022 20 Uhr al-Bayt Stadium Sieger 10.12./20 Uhr - Sieger 10.12./16 Uhr

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 17.12.2022 16 Uhr Khalifa International Stadium Verlierer HF1 - Verlierer HF2

WM 2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Finale

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung Ergebnis 18.12.2022 16 Uhr Lusail Iconic Stadium Sieger HF1 - Sieger HF2

