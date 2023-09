Spanien und der Frauenfußball: Erst Kuss-Skandal, jetzt Streik?

Von: Jannek Ringen

Im spanischen Fußballverband geht es derzeit drunter und drüber. Nach dem Kuss-Skandal wurde der Ligaauftakt der Frauen verschoben.

Madrid – Derzeit herrschen stürmischen Zeiten in der Welt des spanischen Fußballs. Zuerst gab der spanische Verband RFEF in der Causa Luis Rubiales kein gutes Bild ab und musste sich bei der Welt des Fußballs entschuldigen. Jetzt kommt es zum nächsten Skandal innerhalb des spanischen Verbands, denn der Saisonauftakt in der höchsten Spielklasse der Frauen verzögert sich.

Spanische Frauen-Nationalmannschaft WM-Teilnahmen: 3 WM-Titel: 1 Rekordspielerin: Alexia Putellas (109 Länderspiele)

Spaniens Verbandspräsident sorgt für Kuss-Skandal nach WM-Titel

Es folgt ein kurzer Rückblick auf den Skandal, der die Fußballwelt aufhorchen ließ. Spaniens Frauen-Nationalmannschaft holte bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland im Finale gegen England erstmals den WM-Titel. Die Freude darüber war enorm groß bei allen Beteiligten, allerdings konnte sich einer nicht zurückhalten.

Verbandspräsident Luis Rubiales küsste bei der Pokalübergabe Jennifer Hermoso auf den Mund und löste damit einen Skandal aus. Zuerst stellte sich der spanische Fußballverband auf die Seite ihres Präsidenten. Als sich FIFA und UEFA zu dem Vorfall äußerten und den Spanier für 90 Tages suspendierten, folgte die Rolle rückwärts des Verbandes und man entschuldigte sich bei der internationalen Gemeinde des Fußballs.

Der Ligastart im Land der Weltmeisterinnen muss auf sich warten lassen. © IMAGO / MIS

Spielerinnen streiken – Saisonauftakt wurde nach hinten verschoben

Mittlerweile gibt es einen neuen Brennpunkt, der den spanischen Fußballverband beschäftigt. An diesem Wochenende sollte eigentlich die neue Saison im Frauenfußball im Land des Weltmeisters starten. Der Saisonstart wurde jedoch abgesagt und die ersten beiden Spieltage finden nicht wie geplant statt. Grund dafür ist ein anhaltender Streik der Spielerinnen für höhere Mindestlöhne im spanischen Frauenfußball.

Seit längerem verhandeln die Spielerinnen zusammen mit der Unterstützung von fünf Organisationen mit dem spanischen Fußballverband über die Erhöhung der Mindestlöhne, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu kommen. Aufgrund der ausbleibenden Einigung muss der Frauenfußball, der durch die Euphorie des Weltmeistertitels in Spanien freudig erwartet wird, vorerst ausbleiben.

Angebot liegt unter den Forderungen – sogar Schiedsrichter verdienen mehr

Die Forderungen der Spielerinnen in Zahlen: Der aktuelle Mindestlohn liegt seit dem Jahr 2019 bei 16.000 Euro pro Jahr. Die Spielerinnen fordern, diesen auf 23.000 Euro pro Jahr zu erhöhen, der Verband bietet ihnen aktuell jedoch nur eine Erhöhung auf bis zu 20.000 Euro an. Für die Spielerinnen ist dies jedoch deutlich zu wenig.

Die Spielerinnen-Vereinigungen, die den Streik in der vergangenen Woche ausgerufen hatten, bezeichneten das Angebot als „inakzeptabel“ und erneuerten ihre Forderung nach einer „dem Talent der Spielerinnen angemessenen Bezahlung“. Außerdem würde die Offerte der Liga unter den Gehältern der Schiedsrichter liegen, die um die Jahreswende ebenfalls in Streik getreten waren, um die Gehälter zu erhöhen. (jari)