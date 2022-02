So könnte der HSV gegen Darmstadt 98 spielen

Vor Zweitliga-Top-Spiel

Während der Pressekonferenz des HSV äußerte sich HSV-Trainer Tim Walter über einen Spieler ganz besonders. So könnte der HSV gegen Darmstadt auftreten.

Hamburg – Gegen den Tabellenersten der Zweiten Bundesliga anzutreten, fügt dem HSV keine Magenschmerzen mehr zu. Zuletzt gewannen die Rothosen souverän gegen den damaligen Spitzenreiter und Stadtrivalen FC St. Pauli. Jetzt erwartet die Hanseaten am Böllenfalltor wieder ein erstplatzierter und vor Selbstbewusstsein strotzender Gegner. Auf der Pressekonferenz des HSV vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 ließ Trainer Tim Walter sich ein wenig in die Karten schauen, was die Aufstellung betrifft.

Wer spielen könnte und über welchen HSV-Profi Lobeshymnen fielen, verrät 24hamburg.de*.

Nach einem Transfer-Desaster konnten die Rothosen lediglich eine Neuverpflichtung mit dem Namen Giorgi Chakvetadze verkünden. Der 22-jährige Georgier kommt auf Leihbasis bis Sommer 2022.