HSV gegen Hertha BSC: Bundesliga-Relegation heute live im TV und Stream

In der Bundesliga-Relegation treffen Hertha BSC und der Hamburger SV aufeinander.

In der Relegation zur Bundesliga treffen der Hamburger SV und Hertha BSC aufeinander. So sehen Sie das Rückspiel heute live im TV und Stream.

Hamburg - Das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC steht an und es kommt zur Entscheidung, wer den letzten Startplatz für die Bundesliga-Saison 2022/23 erhält. Das Hinspiel, das im Berliner Olympiastadion stattfand, konnte der Hamburger SV mit 1:0 gewinnen. Torschütze des Tages war Ludovit Reis, dem in der zweiten Hälfte eine Flanke abrutschte und diese über Hertha-Keeper Oliver Christensen ins lange Eck segelte.

„Wir gehen von unserem Spielstil nicht ab. Wir gehen unseren Weg so weiter. Wir wollen solche Spiele haben. Darum war es heute schön, aber am Montag wird es genauso schön“, sagte Tim Walter, Trainer des HSV, nach dem Auswärtssieg. Hertha-Verteidiger Marc Oliver Kempf gibt sich aber kämpferisch vor dem Rückspiel: „Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ein Spiel.“

Hamburger SV gegen Hertha BSC: Hanseaten gehen als Favorit ins Relegations-Rückspiel

Mit dem Erfolg im Hinspiel hat sich der HSV eine sehr gute Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen, das zudem im heimischen Volksparkstadion stattfindet. Mit den eigenen Fans im Rücken sind die Hanseaten sicher der Favorit gegen eine Hertha-Mannschaft, die im Hinspiel äußerst defensiv auftrat und Schwierigkeiten hatte, offensiv Akzente zu setzen. Im Rückspiel müssen die Hauptstädter mindestens eine Schippe drauflegen, um den drohenden Abstieg noch zu vermeiden.

Hertha BSC muss mutiger auftreten, sonst geht es in die 2. Liga. „Ich habe gesehen, dass das Spiel ausgeglichen war. Eine Aktion, in der der Gegner zum Tor gekommen ist, hat uns geschockt, hat uns getroffen. Der HSV war die glücklichere Mannschaft“, sagte Trainer Felix Magath, der diese Sichtweise auf das Spiel aber exklusiv haben dürfte.

Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC steigt am Montag, 23. Mai 2022, um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hamburger SV gegen Hertha BSC: Bundesliga-Relegation live im Free-TV

Der Free-TV-Sender Sat.1 zeigt die Bundesliga-Relegation zwischen dem HSV und Hertha BSC am Montag, 23.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die Bundesliga-Relegation zwischen dem am Montag, 23.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.30 Uhr.

Hamburger SV gegen Hertha BSC: Bundesliga-Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen Hertha BSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Montag, 23. Mai 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Hamburger SV gegen Hertha BSC: Bundesliga-Relegation im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga-Relegation zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

dem selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga-Relegation kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).