Sky-Experte Hamann attackiert Bayern-Führung: „Frechheit! Das haben Kahn und Salihamidzic nicht verdient“

Von: Sascha Mehr

Dietmar Hamann hat die Bayern-Bosse nach den Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic scharf kritisiert.

München - Der ehemalige Spieler und jetzige TV-Experte beim Pay-TV-Sender Sky, Dietmar Hamann, hat die Bosse des FC Bayern München nach den Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic scharf kritisiert. „Das ist absolut respektlos. Wenn dem Oliver Kahn und dem Hasan Salihamidzic vorgeworfen werden, dass sie sich nicht „Bayern-Like“ verhalten haben und das eine Minute nach Spielende das Kicker-Sportmagazin das schreibt, dann muss ich mich fragen, welche Leute da beim FC Bayern in der Verantwortung sind“, sagte er bei Sky.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 Bundesligaspiele: 106 Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern München: Hamann kritisiert Bosse

„Das haben Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nicht verdient. Du kannst über die Arbeit der beiden denken, was du willst, aber das sind zwei so verdiente Spieler und auch Funktionäre. Diese Information dann eine oder fünf Minuten nach Gewinn der deutschen Meisterschaft durchzustecken, ist einfach unwürdig. Und wenn die Bayern glaube, dass es besser wird, wenn Kahn oder Salihamidzic weg sind, dann werden sie auch aber mal umgucken. Das heute ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten“, so Hamann weiter.

Er habe „überhaupt kein Verständnis“ für den Vorgang, sagte Hamann. „Das ist dem FC Bayern unwürdig. Egal, wer jetzt übernimmt beim FC Bayern: Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren oder auseinanderfallen, denn was sie heute gemacht haben mit dieser Mitteilung, ist eine Frechheit.“

Oliver Kahn (l.) und Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

In den letzten Tagen und Wochen wurde bereits spekuliert, dass sich der FC Bayern München am Ende der Saison von Kahn oder Salihamidzic trennen könnten. Dass die Entscheidung kurz nach Spielende und dem Gewinn des Meistertitels mitgeteilt wurde, kam aber sehr überraschend.

FC Bayern München: Hainer bestätigt Entlassungen

„Es war uns unheimlich wichtig, das erst nach dem Spiel bekannt zugeben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen uns zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren. Wie man sieht, hat das auch geklappt. Wir haben es jetzt der Mannschaft gesagt“, bestätigte Präsident Herbert Hainer nach dem Sieg über den 1. FC Köln, der dem Klub die elfte Meisterschaft in Serie sicherte, die Entlassung des Duos.

Oliver Kahn fehlte in Köln und twitterte nach Schusspfiff die Begründung: „Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab‘s euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde.“ (smr)