Siegertypen als Außenminister der DFB-Elf

Von: Jan Christian Müller

Im Champions-League-Finale noch Gegner, in der Nationalelf in einem Team: Ilkay Gündogan (links) und Robin Gosens. imago images © Imago/NurPhoto

Ilkay Gündogan und Robin Gosens sollen dem DFB-Team dabei helfen, die Negativstimmung zu verscheuchen.

Seit zehn Monaten arbeitet die vormalige Fernsehjournalistin Franziska Wülle beim Deutschen Fußball-Bund als Pressesprecherin für die Nationalmannschaft. Keine leichte Aufgabe in diesen Monaten der sportlichen Tristesse des DFB-Teams. Die 31-Jährige musste das WM-Aus in Katar kommunikativ wuppen und das folgende Dauertief, aus dem sich die Nationalmannschaft seitdem nicht befreien kann, ebenso. Das macht die gebürtige Sauerländerin smart. Nicht nur, weil sie stets tapfer gute Laune verbreitet, sondern auch, weil sie es oft schafft, im Sinne ihres Arbeitgebers den Medien die richtigen Leute zur passenden Zeit zu präsentieren.

Zum nicht ganz unbedeutenden Länderspiel am Dienstagabend (20.45 Uhr, RTL) gegen Kolumbien hat sie dafür gesorgt, dass in der derzeitigen Verlierermannschaft dennoch aktuelle Siegertypen zur Besetzung der Pressekonferenzen auftauchen. Positive Leute, die als Stimmungsaufheller das negative Fluidum um Team und Trainer ein wenig dimmen können und dann auch sportlich helfen sollen: Ilkay Gündogan, Mittelfeldspieler von Manchester City, und Robin Gosens, linker Läufer bei Inter Mailand.

Es kommt Moderatorin Wülle dabei gelegen, dass es sich bei den beiden Finalteilnehmern der Champions League um auffällig intelligente, wortgewandte Vertreter ihrer Berufsgruppe handelt. Wenn sie reden, ist unschwer herauszuhören: Die können nicht nur Fußball spielen, die sind auch gute, kluge Außenminister.

Der just von Union Berlin angefragte Gosens, der nach erfolgreichem Bachelor neben dem Profifußball noch seinen Master in Psychologie draufpacken will, sagt geradeaus Sätze wie: „Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und merken, welche Stimmung im Land herrscht. Wir müssen brennen, wenn wir den Adler auf der Brust haben.“

Gündogan, ohne neuen Vertrag bei City und (aussichtsreich) vom FC Barcelona sowie (chancenlos) von Borussia Dortmund umworben, hat gerade die enthemmten Feierlichkeiten eines Königsklassentriumphators in Manchester erlebt. Die Bilder von der Siegerparade habe er „für immer in meinem Kopf abgespeichert“, so etwas würde er gerne auch mit der Nationalmannschaft beim EM-Turnier 2024 im eigenen Land erleben. „Das können Momente für die Ewigkeit werden“, es gehe „gar nicht so sehr darum, eine Trophäe hochzuheben“, sondern „um die Erinnerungen, die man mit den Menschen teilt“.

Für Gündogan ist die Partie in der Schalker Arena auch deshalb etwas Besonderes, weil er vor knapp 33 Jahren in Gelsenkirchen geboren wurde und aufgewachsen ist. „Als ich drei Jahre alt war, haben mich meine Eltern beim SV Gelsenkirchen-Hessler angemeldet. Ich habe den Leuten dort sehr viel zu verdanken.“ Zum Champions-League-Finale finanzierte Gündogan seinem Heimatverein deshalb ein Public Viewing. Seine Leistungen im Klub für den frisch gekürten Sieger der Königsklasse sind über alle Zweifel erhaben. Er ist auf der Acht einer, der für die beste Vereinsmannschaft stabil Weltklasseniveau präsentierte.

Wahr ist aber auch: Sobald die filigrane Passmaschine das Adlertrikot überstreift, sieht er regelmäßig wie jemand aus, der sich als Ilkay Gündogan verkleidet hat, aber gar nicht Ilkay Gündogan ist. In 66 Länderspielen waren unauffällig viele dabei, in denen der Deutsch-Türke keine wesentliche Spur hinterlassen hat. Bei der WM 2018 spielte er gerade mal eine knappe Stunde lang, bei der EM 2021 harmonierte er mit Toni Kroos im Mittelfeld allenfalls so lala, bei der WM 2022 startete Gündogan gegen Japan stark, wurde zur allseitigen Verwunderung von Hansi Flick aber ausgewechselt, ehe das Spiel kippte. Und dann gehörte er im weiteren Verlauf zum dritten Mal in Folge zu den frühzeitig Gescheiterten bei einem großen Turnier.

Es wird nun interessant sein zu beobachten, wie gerade Gündogan und Joshua Kimmich es hinbekommen, maximal produktiv zu interagieren. Als Doppelsechs wäre das Duo eine kühne Versuchsanordnung, beide zieht es eher nach vorne, beide würden von einer Absicherung hinter ihnen profitieren. Das sieht auch Gündogan ausdrücklich so: „Es tut jeder Mannschaft gut, wenn auf der Sechs jemand ist, der Konter abfängt. Das gibt mir Sicherheit, nach vorne zu stoßen.“ Man kann das durchaus als Forderung an den Bundestrainer interpretieren.

Im besten deutschen Auftritt unter Flick, dem 1:1 im zweiten Gruppenspiel in Katar gegen Spanien, teilten sich Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka die Arbeit klug auf. Seitdem: kein Fortschritt. Im Gegenteil. Gündogan findet, „die Qualität schlummert in uns“. Mit der Betonung auf der Schlummertaste.

Gosens, gefeierter Aufsteiger bei der EM 2021, der es nicht in den WM-Kader 2022 schaffte, setzt zum Spiel gegen Kolumbien auf seine Kumpels vom Niederrhein: „Die werden im Stadion sein und sich die Seele aus dem Leib schreien. Ich hoffe, dass meine Jungs dann das ganze Stadion anzünden können.“

Für sich selbst hat Spätentwickler Gosens, 28, im Studium Techniken erlernt, „Negativgedanken in Positivgedanken umzuwandeln“. Das helfe ihm auf dem Platz, „weil ich dadurch manchmal in die Außenperspektive schlüpfen kann.“ Auch für seine Teamkollegen hat der pfiffige Bursche stets ein offenes Ohr. „Natürlich kann man das nicht mit jedem Spieler machen, der eine ist offener als der andere. Aber wenn man helfen kann, dann versuche ich das sehr gerne.“ Später will er eine Praxis aufmachen. „Ich habe den großen Traum, dass ich dann Menschen behandeln darf, die vielleicht Probleme mit Druck oder anderen mentalen Problemen haben.“ Wer ihm zuhört, kann gut glauben: Da ist einer viel mehr als bloß ein Gute-Laune-Onkel.