Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Wo das Spiel live im TV und Stream läuft

Von: Johannes Skiba

Teilen

Am 12. Spieltag der Bundesliga erwartet Eintracht Frankfurt im Topduell Borussia Dortmund. Hier erfahren Sie, wo die Partie live im TV und Stream zu sehen ist.

Frankfurt – Das Spektakel in der Champions-League von Eintracht Frankfurt beim Spiel gegen Olympique Marseille ist gerade erst vorbei und nun ruft wieder der Bundesliga-Alltag. Die SGE erwartet am Samstagabend (29. Oktober) im Deutsche Bank Park die Mannschaft von Borussia Dortmund. Auch der BVB war unter der Woche aktiv und feierte zu Hause einen Punktgewinn gegen Manchester City. Die Punkteteilung genügte dem Revierklub für den Einzug ins Achtelfinale.

Die Teilnahme an der K.O.-Phase der Champions League will Eintracht Frankfurt wiederum am Dienstag (1. November) in Portugal bei Sporting perfekt machen. Vorher wartet aber die schwere Aufgabe aus Dortmund – ein straffes Programm. Nichtsdestotrotz hat die SGE kaum Grund zur Sorge. Denn die Form des Teams stimmt. Wettbewerbs übergreifend hat die Eintracht nun vier Spiele in Folge gewonnen. Allerdings haben die Frankfurter viele Körner gegen die Südfranzosen lassen müssen. Christopher Lenz verletzte sich und muss bis zum Jahresende pausieren. Das verschärfte die enge Personallage in der Defensive.

Eintracht Frankfurt Trainer Oliver Glasner schaut skeptisch auf den personellen Engpass in der Defensive. © Langer/imago

Bundesliga-Spitzenduell zwischen Champions-League-Teilnehmern SGE und BVB

Borussia Dortmund zeigte hingegen zuletzt schwankende Leistungen. Die Truppe von Edin Terzic gewann im deutschen Oberhaus nur eine der letzten vier Partien. Das Weiterkommen in der Königsklasse sollte neuen Auftrieb in das Team gebracht haben. Hervorzuheben sind die beiden jüngsten Stammspieler der Dortmunder. Jude Bellingham (19) und Youssoufa Moukoko (17) zeigen sich unbeeindruckt von den zahlreichen Jubelhymnen und zeigen konstant gute Leistungen auf dem Platz. Für Eintracht Frankfurt gilt es, die beiden Youngster unter Kontrolle zu bringen. Ansonsten könnte es schwer mit dem fünften Erfolg in Serie werden.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird am Samstag, den 29. Oktober, um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park von Frankfurt angepfiffen. Wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird, lesen Sie hier.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich aktuell Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live bei Sky

Der Pay-TV Sender Sky überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am Samstag, dem 29. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Samstag, dem 29. Oktober 2022, . Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr.

ist um 18.30 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live bei Sky

Als Sky-Kunde kann man sich die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wie gewohnt im TV oder mit Sky-Go auf dem PC oder Laptop anschauen.

im oder mit Sky-Go auf dem PC oder Laptop anschauen. Apps: Sky-Go im iTunes-Store (Apple); Sky-Go im Google-Play-Store (Android).

(jsk)