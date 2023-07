SC Freiburg: Das Reifen im Walde

Von: Jakob Böllhoff

Der Bundesliga-Check, Teil 2: SC Freiburg Nach zwei herausragenden Spielzeiten wollen die Breisgauer sich weiter im stressfreien Tabellenbereich stabilisieren.

Der Mensch gewöhnt sich ja an alles, womöglich sogar daran, dass der SC Freiburg kein Abstiegskandidat mehr ist. Mit der zweiten Europa-League-Teilnahme in Folge verfestigt sich der Verdacht, dass die Mannschaft von Trainerlegende Christian Streich in Tabellenregionen heimisch wird, die ihr vormals noch Schwindelanfälle verursacht hätten. Oder ist doch alles nur ein großes Missverständnis?

Wie stark ist der Kader?

Eigentlich nicht stark genug, um Fünfter zu werden, wie in der vergangenen Saison. Oder Sechster, wie in der vorvergangenen Saison. Aber der urige Trainer Streich holt mit seinen zahlreichen Freiburger Trainerkollegen halt alles raus aus seinem Kader, und dann noch ein bisschen was, und dann ist der SC häufiger Mal besser als die Summe seiner Einzelteile. Aus Salzburg kam der junge österreichische Angreifer Junior Adamu, dessen vielversprechende Veranlagung am Fuße des Schwarzwaldes reifen soll. Dafür ist Freiburgs Seelenspieler nicht mehr da: Topjoker Nils Petersen hat seine Karriere beendet. Das tut weh. Außerdem ist Stammtorwart Mark Flekken nach England gewechselt. Das tut nicht so weh. Der Nachfolger, der 21-jährige Noah Atubolu, Nummer eins auch bei der U21-Nationalmannschaft, wird großes zugetraut – manche sehen in ihm langfristig den Nachfolger von Manuel Neuer. Aus der Jugend stoßen ein paar vielversprechende Talente nach, die sich im sehr erfolgreichen Drittligateam der U23 austoben dürfen. Wie Noah Darvich, 16, gerade als Kapitän mit Deutschland U17-Europameister geworden. Hinter dem Edeltechniker sind angeblich zahlreiche europäische Topklubs her.

Worauf steht der Trainer?

Eine Saison ohne Abstiegskampf. „Wir wollen einfach immer das Jahr darauf wieder in der Bundesliga spielen. Das ist die absolute Priorität. Das ist das, was wir unter allen Umständen erreichen wollen“, sagte Streich beim Trainingsauftakt. Die Energie für eine erneut lange Europacup-Saison mit vielen Spielen hat der Alemanne in der Sommerpause getankt. „Wandern schadet nicht, Fahrradfahren und gut essen auch nicht. Das sind alles Dinge, die mir helfen“, sagt Streich. „Es sind sehr unspektakuläre Sachen. Lesen, ein bisschen baden“, zählte er weiter auf. Dazu gehe er gerne in den Wald: „Der Wald hilft.“

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Florian Müller (VfB Stuttgart), Junior Adamu (RB Salzburg), Keven Schlotterbeck (VfL Bochum, Leihe beendet) Abgänge: Lino Tempelmann (FC Schalke 04, war zuvor an den 1. FC Nürnberg verliehen), Wooyeong Jeong (VfB Stuttgart), Robert Wagner (Greuther Fürth, Leihe), Kimberly Ezekwem (SC Paderborn 07, Leihe), Kevin Schade (FC Brentford, nach Leihe fest verpflichtet), Nishan Burkart (FC Winterthur, nach Leihe fest verpflichtet), Mark Flekken (FC Brentford), Nils Petersen (Karriereende), Jonathan Schmid (Vertragsende)

Freiburg besticht durchs Kollektiv, aber der Umkehrschluss offenbart die Probleme: gerade in der Offensive fehlt’s ein bisschen an Kreativität, an individueller Qualität. In Sachen Topspeed und Eins-gegen-Eins-Situationen gehörten die Breisgauer zuletzt zu den schlechtesten Teams der Bundesliga. Umso erstaunlicher, dass es fast für die Champions League gereicht hätte. Die Sportdirektoren Klemens Hartenbach und Jochen Saier sind fleißig auf der Suche, die Mankos zu beheben.

Wer sticht heraus?

Manchmal muss man Berti Vogts zitieren. Was der alte Bundestrainer über die 96er Europameister gesagt hat, trifft natürlich seit jeher auf den SC Freiburg zu: „Die Mannschaft ist der Star.“ Die Rückennummer zehn, Symbol der Freigeister und Fußballkünstler, wird gar nicht erst vergeben beim SC. Aber ein paar Klassekicker kreuzen unter der südbadischen Sonne natürlich trotzdem über den Rasen: Das Innenverteidigerduo Matthias Ginter und Philipp Lienhart sei genannt, in der Offensive Standardkönig Vincenzo Grifo sowie zwei Spieler für die etwas kleinere Übersetzung: Roland Sallai und Ritsu Doan. Und in einer Parallelwelt vielleicht noch Christian Streichs Traumneuzugang, Anforderungsprofil: „Schnell und saumäßig viele Tore schießen.“ Der würde dann vielleicht sogar das Trikot mit der zehn bekommen.

Was ist drin?

Sollte nicht die Hölle aufgehen unterm Breisgau, dürfte der Sport-Club erneut nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ob er wieder oben mitspielen kann? „Das andere“, wie Streich es bezeichnet, „ist abhängig von vielen Kleinigkeiten“, erklärte der 58-Jährige. „Kein Verletzungspech, Form, enge Spiele, die du nicht verlierst oder dann auch gewinnst.“ Der hilft Wald leider nur bedingt.

