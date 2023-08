Setzen, sechs

Kommentar

Von Jan Christian Müller schließen

Genörgelt wird ja immer gerne, aber die jetzt angestoßenen Reformen des DFB im Jugendbereich sind vernünftig - selbst wenn das die Gurus anders sehen. Ein Kommentar.

Die Daumen sind von vermeintlichen Experten schon in diese Richtung gesenkt, nach unten: „Unsere Wettbewerber auf den internationalen Märkten werden sich auf unsere Softies freuen.“ So oder ähnlich formulieren es inhaltlich gerade Ex-Profis wie Thomas Helmer und Didi Hamann (oberflächlich) oder die Kroos-Brüder Toni und Felix (mit mehr Tiefgang) zum Thema: „DFB-Reformen im Jugend- und Kinderfußball.“

Es wird ja gerne genörgelt hierzulande, schön wäre es indes, wenn jene, die das tun, sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen und sich zum Beispiel die Mühe machen würden, aus ihrer Profifußballblase herauszukrabbeln, um statt dessen mal auf einem Sportplatz an der Basis die neuen, flexiblen Spielformen Zwei gegen Zwei bis Sieben gegen Sieben vor Ort zu beobachten. Dann würden sie nämlich erkennen, dass das, was seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig gefordert wird - die Rückkehr zum Bolzplatzfußball - mit diesem von gar nicht mal so blöden DFB-Leuten entwickelten System zurückgewonnen werden soll.

Denn mal ehrlich: Unsere Wettbewerber - und nun auch unsere Wettbewerberinnen - nehmen deutsche Teams schon seit geraumer Zeit als, siehe vorn, „Softies“ wahr. Die Wahrheit ist nämlich: Wir haben in Deutschland viele Jahre lang in der Ausbildung zu wenig klug gemanagt und sehen das Ergebnis gerade deutlich: Champions League-Finals bei den Männern und Weltmeisterschaften bei beiden Geschlechtern werden routiniert ohne deutsche Beteiligung entschieden.

Sinnvolle DFB-Reformen

England, Spanien und Frankreich sind ein wahrer Talentbrunnen, hierzulande aber sind die einst sprudelnden Quellen vielfach versiegt. Man sieht das auch an den bedrückenden Bundesligastatistiken: Immer weniger Nachwuchskräfte aus deutscher Produktion bekommen Spielanteile.

Die Analyse des DFB hat ergeben: Die Kleinen müssen öfter ran an den Ball, also mit weniger Leuten auf kleineren Plätzen spielen. Das System ist super: Statt zwei Teams treffen sich viele Mannschaften auf einem Sportplatz, tragen dort statt einzelner Spiele ganze Turniere mit vielen kurzen Kicks aus, die Sieger:innen rücken jeweils einen Platz vor und spielen gegen andere Gewinner:innen, die Unterlegenen rücken zurück und spielen gegen Verlierer:innen.

So gleicht sich auch das Leistungsvermögen an. Jeder Erfolg in einem kurzen Spiel wird natürlich gefeiert. Der Wettbewerb wird erweitert und keinesfalls verringert. Der Vorwurf, das Leistungsprinzip werde ausgehebelt, ist also Unsinn. Und dass es keine Tabellen mehr gibt für die Kleinen, herrje, gab es die etwa auf dem Bolzplatz? Und wollte man nicht dort dennoch immer gern gewinnen?

Ein weiterer völlig unsinniger Kritikpunkt betrifft die B- und A-Junioren. Dort soll es ab der Saison 2024/25 keine Abstiegsregelung mehr geben. Angeblich, so die Berufsnörgler, gehe auch das in die völlig falsche Richtung. Wahr ist jedoch: In der Vergangenheit stiegen schwache Jahrgänge ab, die folgenden starken Jahrgänge mussten dann in unteren Spielklassen dümpeln - oder andersherum. Gut, dass der DFB diesen Unfug abschafft und zudem die Deutsche Meisterschaft der B- und A-Jugendlichen von derzeit je vier Klubs auf 16 Vereine ausweitet: Statt ab dem Halbfinale geht es jetzt schon vom Achtelfinale an um den Titel. Mehr Wettbewerb also, nicht weniger. Dampfplauderer, bitte setzen, sechs.