Schwere Last

Von: Frank Hellmann

Vorbotin der EM: Der Engländerin Ellen White ist auf einer Leinwand bei den White Cliffs in Dover zu sehen. © dpa

Mit viel Gepäck und hoher Erwartungshaltung sind die DFB-Frauen nach England gereist. Am Freitag Auftakt gegen Dänemark.

Grüne Wohlfühloasen bietet London einige. Nicht ganz so berühmt wie der Hyde Park mit dem Prinzessin-Diana-Gedenkbrunnen ist der Syon Park, der sich tief im Westen der britischen Metropole an der Themse entlangschlängelt. Hier im Stadtteil Brentford hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ein schönes Quartier für die bevorstehende EM in England (6. bis 31. Juli) ausgesucht.

Die Zuwege sind für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen getrennt und von hohen Mauern umgeben, ehe eine schmucke Herberge erscheint, die schon mal Glück gebracht hat. „Da haben wir schon 2019 gewohnt, als wir England geschlagen haben“, weiß Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die angenehme Erinnerung an einen prestigeträchtigen Sieg im fast voll besetzten Wembley-Stadion gegen den EM-Gastgeber war aber nicht der Grund für dieses Basiscamp.

Vielmehr liegt das Brentford Community Stadium mit seinen 17 000 Plätzen, Heimstätte des Premier League-Klubs FC Brentford, nicht weit entfernt, welches der Schauplatz für die wichtigen EM-Gruppenspiele gegen Dänemark (8. Juli) und Spanien (12. Juli) sein wird, ehe es für die letzte Partie gegen Finnland (16. Juli) noch nach Milton Keynes geht. Bestenfalls bis zum Halbfinale wollen die deutschen Fußballerinnen im Syon Park residieren. „Das wird ein echtes Zuhause sein. Gerade mit den vielen Grünanlagen drumherum“, glaubt die Bundestrainerin. Tatsächlich wirkt hier alles ein bisschen entschleunigt. Das tägliche Chaos am Frankfurter Flughafen mit annullierten Flügen und ellenlangen Warteschlangen hatte der DFB-Tross bei seiner Anreise am Sonntag mit einem Charter umgangen. Den Frauen geht es da nicht schlechter als den Männern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich ein Lkw durch den Eurotunnel aufgemacht, um vorab reichlich Gepäck auf die Insel zu schaffen. Darunter nicht nur 520 Trikots, 210 Paar Stutzen und 80 Bälle, Regenschirme, Dartscheibe oder Taktiktafel, sondern auch Sonnenliegen, Gewürze oder Trockenfrüchte, weil das nach dem Brexit kaum noch zu bekommen ist. Gesamtgewicht aller Materialien: sagenhafte 40 Tonnen.

Und dann ist da ja noch der Ballast, der nach acht gewonnenen Europameisterschaften zwangsläufig auf einem deutschen Team lastet: die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit.

Warum soll es denn nicht einfach wieder wie früher flutschen? Dazu kann Voss-Tecklenburg vieles sagen, und jedes ihrer Argumente von fehlerhafter Ausbildung, über veränderte Persönlichkeiten bis hin zu gesellschaftlichen Entwicklungen wirkt schlüssig, aber in der Gesamtheit geht es der 54-Jährigen um dies: dass alles andere als ein Turniersieg als Misserfolg gilt.

„Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Menschen zu wenig aufgeklärt darüber sind, wie sehr sich der Frauenfußball entwickelt hat. Dass Deutschland immer gewinnt, ist kein Selbstläufer.“ Sie möchte unbedingt, dass diese Botschaft bei den Leuten ankommt, bevor der Ball rollt.

So wiederholt die Überzeugungstäterin vom Niederrhein solche Sätze immer wieder, als könne man nicht oft genug sagen, dass sich generell die Zeiten geändert haben. Sie wolle die Leistungen früherer Generationen nicht abwerten, so die 125-fache Nationalspielerin, aber das Niveau sei taktisch, technisch und athletisch viel höher als zu ihrer Zeit. „Wir werden coole Gegner haben, die richtig was können.“ Der erste ist am Freitag (21 Uhr/ ZDF) der Vize-Europameister Dänemark, bei denen sich vieles auf Pernille Harder fokussiert, die vor zwei Jahren den VfL Wolfsburg verließ, um beim FC Chelsea ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Doch abseits der Starstürmerin verkörpert der Gegner nicht in allen Mannschaftsteilen Weltklasse, um es vorsichtig auszudrücken. Deshalb ist der Sportliche Leiter des DFB, Joti Chatzialexiou, ziemlich zuversichtlich, dass es bei einer konzentrierten deutschen Leistung gelingen wird, siegreich in die mit Abstand am größten inszenierte EM zu starten. Voss-Tecklenburg, die am Montag auf der Anlage des Grashoppers Rugby Football Club das erste Training abhalten wird, sagte vor dem Abflug über die Däninnen: „Wir wissen genau, wie sie spielen, Wir kennen ihre Keyplayerinnen. Wir haben unsere Spielerinnen darauf vorbereitet, und sie kennen sich teilweise auch gut.“ Hörte sich so an, als könne es eigentlich sofort losgehen.