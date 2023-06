DFB-Team: Schwere deutsche Hausmannskost

Von: Frank Hellmann

Durcheinander im deutschen Strafraum. Robert Lewandowski kommt zum Kopfball. © AFP

Die Fußball-Nationalmannschaft verkommt mit dem 0:1 in Warschau gegen Polen allmählich zum Sanierungsfall.

Es ist nur eine pompöse Architektur, sondern auch eine imposante Akustik, die am Nationalstadion von Warschau beeindruckt. Weit vor Anpfiff probten polnische Fans unter Zuhilfenahme eines engagierten Stadionsprechers den stimmungsvollen Rahmen für ein Länderspiel gegen Deutschland, das aus Sicht der Gäste mit der nächsten Ernüchterung endete. Denn Polen reichten einfache Mittel, um letztlich einen vielumjubelten 1:0 (1:0)-Sieg in diesem Prestigeduell einzufahren. Die einen erlebten eine Feierstunde, die anderen lieferten ein Trauerspiel ab.

Dank des Kopfballtores von Jakub Kiwior (31.) gelang dem Gastgeber erst der zweite Erfolg gegen den Nachbarn, der erstmals 2014 als Weltmeister am selben Ort in einem EM-Qualifikationsspiel (0:2) verloren hatte. Doch wurde damals dem Bundestrainer Joachim Löw angesichts des zuvor gewonnenen WM-Titels dieser Ausrutscher großzügig verziehen, nun wird es für seinen Nachfolger Hansi Flick allmählich eng. 57 098 Augenzeugen haben am Freitagabend an der Weichsel erlebt, wie weit die DFB-Auswahl inzwischen von der Weltspitze weg ist.

Die deutsche Elf wirte am Freitagabend erneut so, als sehne sie irgendwie die Sommerferien herbei. Kaum Elan, wenig Tempo – und damit auch keine Aufbruchsstimmung ein Jahr vor der Heim-EM. In zehn Partien seit Sommer 2022 sind nur drei Siege gegen Oman, Costa-Rica und Peru rausgesprungen – viel zu wenig für den Anspruch einer stolzen Fußball-Nation. Ballbesitz ist zum behäbigen Selbstzweck verkommen. Und ein Plan ist weit und breit nicht zu erkennen.

Flick hatte „einige Änderungen“ angekündigt und damit mächtig untertrieben, weil der 58-Jährige tatsächlich neun Positionen neu besetzte. Allein Verteidiger Antonio Rüdiger und Kapitän Joshua Kimmich blieben nach der wilden Jubiläumspartie gegen die Ukraine (3:3) in der Startelf. Seinem kritisierten Ordnungshüter hatte der Bundestrainer am Vorabend eine Mentalität wie den Basketball-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant bescheinigt. Flicks in der Schlussphase ausgewechselter Musterschüler klatschte demonstrativ jeden Mitspieler vor Anpfiff ab.

Die Prozedur fiel mitten in die polnische Folklore, um dem früheren Bundesligaprofi Jakub Blaszczykowski einen gebührenden Abschied zu ermöglichen. Erst führte der 37-Jährige sein Team als Kapitän auf den Rasen, um dann nach 16 Minuten absprachegemäß unter Tränen durch ein deutsch-polnische Spalier den Platz zu räumen. Bis dahin hatte die deutsche Mannschaft zwar mehr Ballbesitz besessen, doch es war deutlich erkennbar, dass Kimmich und Co. sich sehr um Stabilität bemühten.

In dem 3-4-3-System mit Malick Thiaw als einem überaus umsichtigen Abwehrchef stimmte grundsätzlich die Ordnung, lange Zeit nicht aber das Vorwärtsspiel, wo doch in vorderer Reihe die Troika der Hochbegabten mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz zum Zuge kam. Neben dem zum schleppenden Kombinationsspiel lautete das andere Kardinalproblem: Wenn Jonas Hofmann (rechts) und Benjamin Henrichs (links) mal über ihre Seiten vorstießen, kam die Flanke nicht an.

So prüfte erst ein abgefälschter Distanzschuss von Havertz nach Ballverlust von Robert Lewandowski den überragenden Torhüter Wojciech Szczesny wirklich (29.). Kurz darauf jubelten die Gastgeber über die unverhoffte Führung: Nach einer kurz ausgeführten Ecke setzte sich Kiwior im Kopfballduell gegen Thilo Kehrer durch und die wenig gelungene Abwehraktion von Torwart Marc-André ter Stegen fügte sich ins Bild deutscher Unzulänglichkeiten.

Nach der Pause musste sein Gegenüber Szczesny gegen den eingewechselten Robin Gosens retten, um mit hochgerissenen Fäusten den Ausgleich zu verhindern (48.). Der Champions-League-Finalist machte auf der linken Flanke endlich mehr Druck, Henrichs war dafür auf rechts gerückt. Kimmich probierte es nun einmal aus der Ferne (55.). Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht: Schiedsrichter Orel Grinfeld (Israel) kassierte einen Handelfmeter nach VAR-Intervention richtigerweise wieder ein (58.).

Die Deutschen waren nun am Drücker, scheiterten wiederholt am bärenstarken Keeper Szczesny, der zum Ende hin mehrfach prächtig abwehrte. Flick hatte die Offensive längst durch Niclas Füllkrug und Leroy Sané verstärkt, um das rot-weiße Bollwerk zu knacken. Dass die Hausherren ihre Angriffsbemühungen weitgehend einstellten, nahm Nationalcoach Fernando Santos hin.

Deutschlands Kicker sind nun noch in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (Dienstag 20.45 Uhr/RTL) gefordert. Dafür hat bereits der diesmal noch geschonte Ilkay Gündogan eine Einsatzgarantie erhalten. Der Kapitän der Triple-Gewinner von Manchester City soll in seiner Heimatstadt auflaufen, hatte Flick in Warschau angekündigt – in der Hoffnung, dass das letzte Länderspiel einer langen Saison noch ein Erfolgserlebnis bringt. Den gewaltigen Verdruss würde mittlerweile selbst ein Kantersieg nicht mehr lindern.