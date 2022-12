Schweinsteiger nennt Eigenschaften für Bierhoff-Nachfolger und bringt plötzlich Effenberg ins Spiel

Von: Andreas Knobloch

WM-Experte Bastian Schweinsteiger hat neue Namen als Nachfolge von Oliver Bierhoff beim DFB ins Spiel gebracht. Eine durchaus überraschende.

Doha – Kurz nach dem DFB-Beben um Oliver Bierhoff und kurz vor dem WM-Spiel Schweiz gegen Portugal (bei uns im Live-Ticker) fragte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek WM-Experte Bastian Schweinsteiger, wen er als Nachfolger sieht und ob die Position des Sportdirektors eine sinnvolle wäre. Derzeit geistern viele Namen in den Medien herum.

Schweinsteiger findet einen Sportdirektor beim DFB sehr sinnvoll

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger in Doha im Gespräch über die Nachfolge von Oliver Bierhoff. © Screenshot ARD

„Sehr sinnvoll“, findet Schweinsteiger, der nach dem Aus die DFB-Auswahl zerlegte, die Installierung des Sportdirektors. „Jemanden zu haben, der eine andere Ansicht hat, unbequemer ist, er muss mit Hansi zusammenpassen, man könnte einen anderen Spirit reinbekommen. Wenn man die anderen Nationen sieht, mit welcher Leidenschaft die am Werk sieht, das würde der Nationalmannschaft guttun.“

Sedlaczek fragte über Karl-Heinz Rummenigge nach. Bastian Schweinsteiger sagte live in der ARD kurz vor dem Abendspiel: „Das würde mich wundern, er wäre einer, wieder Schwung in den Laden bringt.“ Schweinsteiger, der selbst angeblich auf einer Nachfolge-Liste stehen soll, brachte dann aber überraschende Namen ins Spiel.

Schweinsteiger nennt plötzlich den Namen Effenberg: „Typen, die anpacken können“

„Ich denke eher an so Menschen wie Michael Ballack oder einen Stefan Effenberg. Das sind schon noch Typen, die richtig anpacken können. Wir können jetzt spekulieren“. so der Experte, der auch über „seinen Namen überrascht war“ und über die Doppelbelastung ARD-DFB witzelte. Er beendet die Spekulation um den Bierhoff-Nachfolger mit einer Stellenbeschreibung: „Einer, wie Sammer 2013 beim FC Bayern“.

Laut Schweinsteiger müsse der Nachfolger, wie tz.de berichtet, auf Spieler einwirken. Er vermisst das Bindeglied zu den Fans. Das vom ihm oft zitierte „Brennen“ könne nicht nur in der Offensive, sondern auch im „Spiel gegen den Ball“ vielleicht wieder deutlicher zu spüren sein. „Ausgeschlossen“ hält Schweinsteiger es auf Sedlaczek-Nachfrage nicht, dass Hansi Flick - der sich heute äußerte - sein Amt niederlegt, aber er habe ja noch Vertrag. Dann fügt Schweinsteiger jedoch an: „Hansi macht weiter“.