Geht er zum FC Barcelona? Kimmich bricht sein Schweigen

Von: Christoph Wutz

Zuletzt kamen Gerüchte auf, Joshua Kimmich könnte zum FC Barcelona wechseln. Jetzt bezog der Bayern-Motor Stellung zu den Spekulationen.

München – Muss sich der FC Bayern München bald nach einem neuen Mittelfeldchef umsehen? Zuletzt kamen Berichte auf, Joshua Kimmich würde mit einem Abschied aus München liebäugeln. Vor allem Barcelona-Trainer Xavi baggerte intensiv am Bayern-Motor. Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtete, wolle Barcas Coach alles Notwendige für einen Transfer des Deutschen zu tun. Bislang schwieg Kimmich über seine Zukunft – jetzt äußerte er sich zu den Wechselgerüchten.

Joshua Walter Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter: 28 Jahre), Rottweil Position: Defensiver Mittelfeldspieler Beim FC Bayern München unter Vertrag bis zum: 30. Juni 2025 Marktwert: 80 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Barca-Trainer Xavi will Kimmich: „Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben“

Nach dem Abgang von Spielgestalter Sergio Busquets suchen die Katalanen nach einem neuen Sechser. Xavi gab kürzlich sehr offen zu, dass er Kimmich in dieser Rolle sieht. Demnach sei der Barca-Coach sogar bereit, für den Deutschen nach München zu reisen.

„Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch“, schwärmte der ehemalige spanische Nationalspieler gegenüber der Mundo Deportivo vom 28-jährigen Deutschen – und kündigte eine Offensive im Kampf um den defensiven Mittelfeldspieler an: „Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben“, so der Ex-Profi, der den FC Barcelona seit 2021 trainiert.

Geht Bayerns Joshua Kimmich (r.) zum FC Barcelona? Barca-Coach Xavi (l.) lockt den deutschen Nationalspieler. © Imago / AFLOSPORT / Buzzi

Geht er zu Barcelona? FCB-Star Kimmich bricht sein Schweigen: „Es war schwierig, das nicht mitzubekommen“

Wie die Mundo Deportivo berichtete, wolle Kimmich den Münchnern den Rücken kehren und für einen Transfer nach Barcelona kämpfen. Der Bayern-Star selbst hielt sich zuletzt zu den Gerüchten bedeckt. Im Rahmen des Benefiz-Länderspiels gegen die Ukraine am Montagabend brach er allerdings sein Schweigen.

„Es war schwierig, das nicht mitzubekommen“, gab der 28-Jährige mit Blick auf das Barca-Interesse im Gespräch mit der Bild offen zu. Neben den Katalanen war FCB-Star Kimmich zuletzt mit weiteren Top-Klubs in Verbindung gebracht worden.

Bayern-Motor Kimmich schiebt Barca-Wechsel einen Riegel vor: „Wir haben Großes vor“

Allerdings gab er gegenüber dem Blatt am Montagabend Entwarnung für die Anhänger des deutschen Rekordmeisters: „Generell ist es nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige“, sagte Kimmich, der unlängst in einem für Bayern-Fans altbekannten Südtiroler Luxus-Hotel Urlaub machte.

Anschließend bekannte er sich zu den Münchnern – und schob einem Wechsel allgemein einen Riegel vor, ohne auf Interessenten einzugehen: „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern und wir haben dort Großes vor“, kündigte der Nationalspieler an.

Nicht nur rund um Kimmich kamen zuletzt Wechselgerüchte auf: Auch Dayot Upamecano liebäugelt angeblich mit einem Bayern-Abgang. (wuc)