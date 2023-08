Schweden gegen Japan live im TV und Stream: Hier läuft das Viertelfinale der Frauen-WM

Von: Korbinian Kothny

Die Viertelfinal-Paarungen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 stehen vor der Tür. Hier läuft Japan gegen Schweden im TV und Livestream.

München – Zwischen dem 20. Juli und dem 20. August 2023 wird die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausgetragen. Mit der Erweiterung des Teilnehmerfeldes durch die FIFA treten erstmals 32 Verbände im Wettstreit um den begehrten Titel an.

Wer zeigt Japan gegen Schweden im TV und Live-Stream? Hier sehen Sie die Frauen-WM

Die Partie zwischen Schweden und Japan steigt am Freitag, 11. August . Anstoß ist um 9.30 Uhr (MESZ) .

und steigt am . Anstoß ist um . Das WM-Spiel wird live im ARD übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei ard.de gezeigt.

WM in Australien und Neuseeland findet in neun Städten und zehn Stadien statt

Wie bei der Männer-WM wird in acht Gruppen mit jeweils vier Teams gespielt. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein und ermitteln im K.o.-System die Viertelfinalisten. Die Verbände, die in der Gruppe den dritten und vierten Platz belegen, scheiden nach der Vorrunde aus.

Insgesamt werden 64 Spiele bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausgetragen. Die einzelnen Teams treten in insgesamt neun Städten und zehn Stadien an. Die deutsche Nationalmannschaft bestritt ihre drei Vorrundenspiele in Australien. Die Spielorte der Partien der DFB-Frauen waren Melbourne, Sydney und Brisbane.

Schweden kämpft nach seinem Coup gegen die USA um den Einzug ins WM-Halbfinale. © IMAGO/JOEL CARRETT

England Favorit auf WM-Titel in Neuseeland und Australien

Zu den Topfavoriten bei der WM 2023 zählen England und die USA. Die Engländerinnen sind amtierende Europameisterinnen und gelten als die derzeit stärkste Mannschaft Europas. Rekordmeister USA könnte mit einem weiteren Titel dreimal hintereinander Weltmeister werden. Dieses Kunststück gelang bisher noch keinem Verband.

Neben den beiden Hauptfavoriten gehören auch die Teams aus Japan, Kanada, Frankreich, Schweden, Frankreich, Spanien und Brasilien zu den stärksten Mannschaften des Turniers. In diese Reihe fügt sich auch die deutsche Nationalmannschaft ein, die zwar etwas schwächer als England und die USA eingeschätzt wird, aber mit den anderen Mitfavoriten auf Augenhöhe ist.

Deutschland bei der WM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden

Das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM bestritt Co-Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen. Anschließend trat mit Australien auch der zweite Gastgeber der Weltmeisterschaft in das Turnier ein. Die DFB-Auswahl begann mit einem Spiel gegen Marokko im Turnier. In einer Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea galt Deutschland als Favorit auf den ersten Platz, schied aber trotzdem aus.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.