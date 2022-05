Schottland gegen Ukraine: Hier sehen Sie das Play-off-Halbfinale zur WM 2022 im TV und im Live-Stream

In der WM-Qualifikation kommt es zum Duell Schottland gegen Ukraine. © Andrew Milligan / Imago Images

Im Play-off-Halbfinale trifft Schottland auf die Ukraine: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Glasgow – Die WM 2022 in Katar ist nicht mehr weit entfernt und doch stehen noch nicht alle Teilnehmer des Turniers statt. In Europa wird noch ein Platz vergeben. Im Halbfinale der Play-offs trifft Schottland auf die Ukraine. Die Partie findet im Hampden Park in Glasgow statt, der Heimat von Celtic. Der Sieger dieses Duells trifft im Finale auf Wales, die Heimrecht haben. Nur der Gewinner des Endspiels nimmt an der Weltmeisterschaft teil.

„Ich zittere innerlich. Dieses Spiel ist eines der wichtigsten in meinem Leben. Die Jungs sehen bereit aus und es ist überhaupt nicht nötig, über Motivation zu reden“, sagte der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Zinchenko der BBC. „Wir wollen uns für die WM qualifizieren und unseren Landleuten vielleicht für ein paar Sekunden ein Lächeln schenken“, so der 25-Jährige weiter. Der letzte Teilnehmer Europas würde bei der WM 2022 in einer Gruppe mit England, Iran und den USA stehen.

WM 2022: Schottland gegen Ukraine – Duell um das Play-off-Endspiel

Die ukrainische Nationalmannschaft trainiert seit einigen Tagen auf Einladung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in Slowenien und bereitet sich auf die Partie in Glasgow vor. Den Ukrainern fällt es aber schwer, sich in Kriegszeiten auf den Fußball zu konzentrieren. Mehrere Nationalspieler haben zudem seit längerer Zeit kein Spiel mehr bestritten. Trotzdem will die Ukraine den Coup schaffen und sich für das Play-off-Finale qualifizieren. „In diesem Fall gibt es keine Ausreden“, sagte Zinchenko.

Im stimmungsgewaltigen Hampden Park werden die einheimischen Fans ihre Mannschaft nach vorne peitschen, damit es im Finale zum Duell zwischen Wales und Schottland kommt. Schottland ist aufgrund der Umstände Favorit im Halbfinale gegen die Ukraine, der aber durchaus zuzutrauen ist, dass sie über sich hinauswachsen und das Ticket für das Endspiel lösen.

Das Play-off-Halbfinale für die Qualifikation zur WM 2022 zwischen Schottland und der Ukraine steigt am Mittwoch, 1. Juni 2022, um 20.45 Uhr in Glasgow. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können

Schottland gegen Ukraine: WM-Qualifikation live im Free-TV?

Das Play-Off-Finale zwischen Schottland und der Ukraine wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der WM-Qualifikation liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Schottland gegen Ukraine: WM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine im Live-Stream übertragen.

wird das Play-off-Halbfinale zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 1. Juni 2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

