Japans Fußballer wollen „die Art und Weise ändern, wie die Welt auf uns schaut“

Von: Frank Hellmann

Die japanische Nationalmannschaft hat fast noch dasselbe Gesicht wie bei der WM, jetzt aber steht der Hüne Daniel Schmidt im Tor.

Wolfsburg – Über die Pressemitteilung musste selbst Daniel Schmidt einst kurz schmunzeln. Als der belgische Erstligist K. Sint-Truidense VV vor vier Jahren den japanischen Nationaltorhüter verpflichtete, war vom „boomlange keeper“ die Rede. Tatsächlich ist er mit 1,97 Meter Gardemaß das Gegenstück zu vielen eher kleinwüchsigen Landsleuten. Doch nicht nur die Körpergröße macht den 31-Jährigen außergewöhnlich: Seine Vita mit einem fast urdeutschen Namen ist es auch. In den USA geboren, in Japan aufgewachsen, in Belgien spielend: Viel mehr Weltbürger geht nicht.

Daniel Schmidt Geboren: 3. Februar 1992 (Alter 31 Jahre), Illinois Verein: VV St. Truiden Position: Torwart Marktwert: 1,5 Millionen

Japan-Keeper Daniel Schmidt spricht kein Deutsch

Klar, dass sich die Handvoll deutscher Journalisten vor Japans Auftaktspiel bei der WM in Katar im November vergangenen Jahres den Ersatztorwart als Gesprächspartner ins Medienzelt auf dem Gelände des katarischen Erstligisten Al Sadd SC wünschten, weil der Sohn einer japanischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters deutsche Vorfahren besitzt. „Nein“, sagte er spontan auf die Frage, ob er Deutsch spreche. Daran haben auch Trainer wie Bernd Hollerbach und jetzt Thorsten Fink nichts geändert.

Wie fast alle auslandserprobten Profis gab der baumlange Tormann damals sehr höflich in Englisch Auskunft, und wer sich an die Trainingseinheit inklusive Fototermin vor der untergehenden Abendsonne zurückerinnert, konnte eine riesige Vorfreude, totalen Fokus und wachsendes Selbstbewusstsein spüren, mit denen der vierfache Asienmeister die WM-Mission anging. Sie wollten einfach nicht hinnehmen, die Gruppe mit den europäischen Schwergewichten Deutschland und Spanien verloren zu geben.

In den USA geboren, in Japan aufgewachsen, in Belgien spielend: Torwart Daniel Schmidt. © Imago

Japanische Bundesliga-Legionäre spielen gegen DFB-Team

Der Plan ging auf: Noch ohne Schmidt zwischen den Pfosten – Shuichi Gonda bekam bei der WM noch einmal den Vorzug – aber mit viel Energie und Eifer, List und Lust sowie dem Glück des Tüchtigen schlugen die Japaner erst die Deutschen, dann die Spanier jeweils nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Trotz des unglücklichen Achtelfinal-Ausscheidens im Elfmeterschießen gegen Kroatien brachten die „Blue Samurai“ aus der Wüste viele schöne Erinnerungen mit, weshalb Nationaltrainer Hajime Moriyasu sein Ensemble seitdem auch nur sehr behutsam verändert hat.

Etliche in Deutschland bekannte Legionäre prägen seinen Kader: Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) hat in der Abwehr genauso einen Stammplatz wie Hiroki Ito (VfB Stuttgart). Im Mittelfeld bekleidet der von Stuttgart zum FC Liverpool gewechselte Wataru Endo die defensive Schaltzentrale, während der von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom gegangene Daichi Kamada das offensive Regiepult besetzt. Gut in die Saison sind beide Flügelspieler gestartet: Kaoru Mitoma (Brighton Hove & Albion) und Takefuso Kubo (Real Sociedad) können viel Unruhe stiften. Und dann sind da noch mit Ritsu Doan (SC Freiburg) und Takuma Asano (VfL Bochum) zwei Profis, die bei der WM von der Bank als Deutschland-Schreck kamen.

Japan will gegen Deutschland „die Initiative ergreifen“

Wie ihre Einwechslungen an jenem 23. November die Statik veränderten, war erstaunlich. Erst konterte der frühere Bielefelder Doan den Gegner aus, dann schweißte der auch schon in Stuttgart und Hannover spielende Asano die Kugel über den verdutzten Manuel Neuer in die Maschen. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien führten die Japaner acht Tage später beinahe die Blaupause auf.

Trainer Moriyasu, der sein Team in Wolfsburg auf das Freundschaftsspiel vorbereitet hat, um dann noch am kommenden Dienstag in Istanbul gegen die Türkei anzutreten, würde solche Husarenstreiche gerne wieder sehen: „Wir wollen die Initiative ergreifen, wenn es möglich ist.“ Ein weiterer Sieg gegen den vierfachen Weltmeister würde für den Strategen sogar „die Art und Weise ändern, wie die Welt auf uns schaut.“ Vorbei die Zeiten, dass Japan sich im Fußball klein macht. (Frank Hellmann)