Schiris halten den Mund

Konsequenter pfeifen. Aber nur ein bisschen. Hier sorgt Martin Petersen für Ruhe bei Rani Khedira.. Foto: Imago Images © IMAGO/Matthias Koch

Was die Bundesliga-Schiedsrichter im neuen Spieljahr ändern wollen - und was lieber gar nicht oder lediglich in homöopathischen Dosen.

Nur die Ruhe. Das ist so ein bisschen das, was Deutschlands Spitzenreferees sich für die am 18. August beginnende Saison in der Fußball-Bundesliga vorgenommen haben. Einerseits hört sich das beispielhaft unaufgeregt an, andererseits aber auch wenig dynamisch. So wird es die von Schiedsrichterinnen bei der Frauen-Weltmeisterschaft derzeit getesteten, dem Publikum erklärenden Stadionansagen nach Eingriffen des Videoassistenten auf absehbare Zeit in der Bundesliga nicht geben. „Bei den Durchsagen wollen wir noch abwarten. Da gibt es zu wenig Erfahrung“, sagte DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes. „Das Thema ist uns insgesamt zu unreif.“ Auch bräuchte es dafür zusätzliche Schulungen für die Schiedsrichter. „Es gibt Schiedsrichter, die kommunizieren relativ gut. Es gibt aber auch Schiedsrichter, mit denen müssen wir in diesem Bereich noch ein bisschen arbeiten.“

Ebenso zurückhaltend kommentierte Fröhlich die von der Fifa sowohl bei der Männer-WM in Katar als auch bei den Frauen in Australien und Neuseeland erfolgreich getestete halbautomatischen Abseitserkennung, die schneller und präziser arbeitet. Offenbar gibt es in diesem Bereich aufgrund des relativ hohen finanziellen Aufwands noch wenig Bereitschaft der Bundesligaklubs.

Eher verhalten äußern sich Deutschlands Elite-Unparteiische auch zu den auffällig langen Nachspielzeiten, die auf Betreiben der Fifa bei den WM-Turnieren von den Referees durchgesetzt werden. Fakt ist, dass ab sofort laut Fifa-Vorgabe neben Verletzungspausen auch die versäumte Spielzeit nach Torerzielungen nachgespielt werden muss. „Wir haben gut trainiert im Sommer-Trainingslager, wir können noch zwei, drei Minuten dranhängen“, witzelte Fifa-Schiedsrichter Felix Zwayer.

Unpräzise bleiben die Nachspielzeiten wegen Auswechslungen und gerade auch bei Spielverzögerungen - mutmaßlich unter anderem durch Simulation von Verletzungen, aber auch Verzögerungen bei der Ausführung von Abstößen oder Einwürfen. DFB-Schiedsrichter Martin Petersen erläuterte, es liege in der Verantwortung jedes Schiedsrichters selbst, in diesen nicht seltenen Fällen eine angemessene Nachspielzeit auszutarieren. Auch der VAR soll dabei künftig enger mit Stoppuhr unterstützend eingebunden werden.

Die Erfahrungen der zweiten Liga deuten darauf hin, in welche Richtung es in Deutschland geht. Laut DFB sei im Unterhaus an den bereits durchgeführten ersten beiden Spieltage im Schnitt (in beiden Halbzeiten zusammengerechnet) achteinhalb Minuten nachgespielt worden. Mehr als in der Vergangenheit.

Lediglich relativ konsequent wollen die Bundesligareferees bei unsportlichem Verhalten durchgreifen. Gerade Spielverzögerungen durch Ballwegwerfen oder Wegschießen sollen mit Gelben Karten sanktioniert werden. Grundsätzlich gäbe es dafür Rückendeckung durch die Vereine, die von den Schiedsrichtern in diesen Wochen wieder zu Regelschulungen besucht werden. Aktuell nicht durchsetzen lässt sich nach Einschätzung der deutschen Fußball-Unparteiischen eine an den Handball angelehnte Konsequenz, wonach Spielverzögerungen umgehend ohne Milde bestraft werden. „Dafür“, so Felix Zwayer, „müssten alle an einem Strang ziehen. Aber das passiert im Fußball halt nicht.“

In der Premier League ist genau das jedoch gerade in bisher beispielloser Konsequenz vorgesehen. Im Supercupfinale am vergangenen Wochenende zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ließ sich das bereits besichtigen. Arsenal-Mittelfeldspieler Thomas Partey und ManCity-Stürmer Julian Alvarez wurden jeweils mit Gelb bestraft, nachdem sie nach einem Pfiff den Ball minimal weggekickt hatten, um so eine unmittelbare Spielfortsetzung zu unterbinden. Genau diese Unnachgiebigkeit verlangt etwa der Freiburger Chefcoach Christian Streich schon seit langem und ist sich sicher: Die Spieler würden sich der strengeren Regelauslegung sehr schnell in ihrem Verhalten anpassen - zugunsten eines besseren Spielflusses.

Weitgehend Einigkeit herrscht derweil darüber, dass die Eingriffsschwelle für den gerade in der abgelaufenen Saison hierzulande vielkritisierten Video Assistent Referee (VAR) hoch sein soll. Schirichef Fröhlich: „Grundsätzlich stelle ich aus Gesprächen mit Klubverantwortlichen fest, dass die das auch so sehen - außer es trifft den eigenen Verein.“

Neu ist eine vom im April gegründeten Uefa-Beirat (mit Philipp Lahm, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Zinedine Zidane, José Mourinho, Luis Figo und Paolo Maldini) vorgeschlagene Regelinterpretation. Sie wurde von der Fifa gebilligt. Danach erhalten Spieler, die durch ein Handspiel im Strafraum einen Torschuss abgelenkt haben, nicht mehr automatisch eine Verwarnung. Grundsätzlich sollen Handspiele im Strafraum künftig weniger harsch geahndet werden. Tendenz: Im Zweifel für den Angeklagten.