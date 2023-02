Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Schalke 04 empfängt den VfL Wolfsburg. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Am 20. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf den VfL Wolfsburg: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Gelsenkirchen - Der 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an under der FC Schalke 04 erwartet den VfL Wolfsburg. Die Gastgeber stehen gehörig unter Druck, denn nur Siege helfen, um näher an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken. Mit Wolfsburg kommt ein schwer zu bespielender Gegner nach Gelsenkirchen, der sich unter Trainer Niko Kovac kontinuierlich weiterentwickelt hat und um die internationalen Plätze kämpft.

„Danny Latza und Marcin Kaminski stehen noch nicht zur Verfügung. Sepp van den Berg hat Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Wir hoffen, dass es jetzt bei ihm auch schneller geht und wir es steigern können“, gibt Schalke-Trainer Thomas Reis Einblicke in der zur Verfügung stehende Personal. „Es würde jetzt nicht dagegen sprechen, wenn man wieder mit derselben Formation spielen würde. Wir standen in Gladbach sehr stabil und hatten unsere Umschaltmomente. Das ist leider noch das Thema, dass wir das nicht in Tore ummünzen“, so Reis weiter.

Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Wer holt sich den Sieg?

Der S04-Coach lobt die stärker gewordene Defensive seiner Mannschaft: „Es geht Stück für Stück voran. In der Anfangszeit haben wir viele Gegentore bekommen und keine geschossen. Jetzt in den letzten zwei Spielen bekommen wir wenig Gegentore, aber wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und die Chancen natürlich in Tore ummünzen. Gegen Wolfsburg muss unbedingt ein Sieg her, wie Reis bestätigte: „Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber wir haben ein Heimspiel und wir haben gegen Köln auch gezeigt, dass sich hier was entwickeln kann. Wolfsburg hat auch gegen Bayern ein ordentliches Spiel gemacht. Trotzdem wollen wir den Dreier holen.“

„Wölfe“-Coach Niko Kovac hat bei der Startelf für die Partie auf Schalke die Qual der Wahl. „Es ist immer das Schönste, wenn ein Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Wir haben alle Spieler an Bord. Daher möchte ich ein Riesenkompliment an unsere medizinische und auch an unsere Athletikabteilung aussprechen“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt des 20. Spieltags.

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg steigt am Freitag, 10. Februar 2023, um 20.30 Uhr in der Arena auf Schalke. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 10. Februar 2023, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

