Schäbig und unanständig

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

Mit beiden Händen und Mund voraus: Luis Rubiales küsst einfach mal drauflos. © imago

So wie Luis Rubiales, verhält man(n) sich nicht, bei aller Spontanität und aller emoción. Und tritt dann wenigstens mit Anstand zurück. Ein Kommentar.

Man stelle sich vor. Bernd Neuendorf hätte sich nach einem WM-Sieg der deutschen Frauen Alexandra Popp geschnappt, ihren Kopf mit beiden Händen umfasst und sie schmatzend auf den Mund geküsst. Fällt schwer diese Vorstellung, nicht nur, weil deutsche Kickerinnen so meilenweit weg waren vom Gewinn des Finales. Der DFB-Boss hätte das nie, nie, niemals getan.

Der Spanier Luis Rubiales hatte da keine Hemmungen. Sicher: Küsschen hier, Küsschen da ist bei den Iberern verbreiteter als hierzulande, aber der Mann, offenbar ein Macho aus dem Lehrbuch, ist bei der armen Jennifer Hermoso viel zu weit gegangen, von wegen einvernehmlich.

Mit welcher Chuzpe dieser einschlägig auffällig gewordene Senor sämtliche Rücktrittsforderungen - selbst von Infantinos Fifa - abtropfen lässt, ist ein starkes Stück. Mehr noch: In der Aufarbeitung des sexistischen Skandals schlägt der 46-Jährige wild um sich, spricht frech von „falschem Feminismus“, von Personen, die „Jagd“ auf ihn machten, „eine Hinrichtung“ wollten. Da macht sich einer größer, als er ist. Eine Demission ist nur das Gebot eines Minimums an Anstand. Rubiales hat dem Amt des Fußballverbandes geschadet, er hat Spanien geschadet. Vor allen den Fußballerinnen, die die besten der Welt geworden sind, deren Leistung aber im Schatten dieser Peinlichkeit in den Hintergrund gerückt ist.

So wie Rubiales, verhält man(n) sich nicht, bei aller Spontanität und aller emoción. Und tritt dann wenigstens mit Anstand zurück - und wartet nicht auf den Rausschmiss inklusive Abfindung. Das ist schäbig.