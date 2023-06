Deutschland bei U21-EM vor dem Aus

Von: Florian Schimak

Teilen

Die DFB-Elf stand nach dem Remis zum Auftakt bei der U21-EM bereits unter Druck. Gegen Tschechien musste ein Sieg her. Doch der gelang nicht.

+++ Die DFB-Elf kassiert eine ganz, ganz bittere Niederlage gegen Tschechien. Deutschland war vor allem in der zweiten Hälfte klar besser und deutlich überlegen, doch kurz vor Schluss kassierte die Elf von Antonio di Salvo einen ganz bitteren Treffer und steht bei der U21-EM bereits nach der Gruppenphase vor dem Aus. +++

Deutschland – Tschechien 1:2 (0:1)

Deutschland: Atubolu - Vagnoman, Bissek, Matriciani, Netz - Keitel (ab 46. Martel) - Stiller (ab 85. Weihaupt), Krauß (ab 46. Alidou) - Schade, Ngankam (ab 46. Weiper), Huseinbasic Tschechien: Jaros - Gabriel, Vitik, Hranac, Fukala - Cerv, Zamburek - Kusej, Valenta, Karabec - Sejk Tore: 0:1 Sejk (34.), 1:1 Stiller (70.), 1:2 Vitik (87.)

90.+7 Minute: Schluss! Aus! Das war‘s! Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab.

90.+5 Minute: Nicht mehr lange, aber es gibt noch einmal Eckstoß …

90.+2 Minute: Die DFB-ELf versucht alles! Bissek und Weiper werden im letzten Moment geblockt, doch es scheint wie verhext! Insgesamt sechs Minuten gibt‘s obendrauf.

90. Minute: Das darf nicht wahr sein! Bissek setzt Schade im Strafraum ein. Der Premier-League-Kicker zieht noch einmal auf, doch sein Schuss wird im letzten Moment abgefälscht und dann trudelt der Ball über den Kasten.

Die DFB-Elf (hier Nelson Weiper) stehen bei der U21-EM nach der Niederlage gegen Tschechien vor dem Aus. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – Drama um DFB-Elf

87. Minute: Unfassbar! 2:1 für die Tschechen! Nach einer Ecke fällt Vitik die Kugel irgendwie vor die Füße, sein Schuss springt von Matriciani ins Tor. Ist das bitter ...

83. Minute: Acht Minuten sind‘s noch. Ein Treffer wäre für die deutsche U21 absolut Gold wert. Was geht noch?

79. Minute: Weiper! Fast das 2:1! Super Flanke von Huseinbasic von rechts, in der Mitte fliegt der Mainz-Youngster ein und nagelt den Kopfball ganz knapp über den Kasten.

75. Minute: Das Momentum ist nun auf der Seite der DFB-Elf, die nun natürlich noch den Sieg wollen. Noch sind 15 Minuten zu spielen. England führt im Parallelspiel derweil 2:0 gegen Israel.

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – DFB-Elf gelingt Ausgleich

70. Minute: TOOOOOOOOOR! Da ist der Ausgleich! Matriciani ist es, der mit einem überragenden Pass an den Strafraum Stiller in Szene setzt. Der 1899-Youngster legt ihn sich auf links und schließt überragend mit links zum 1:1 ab! Verdient!

65. Minute: Die deutsche U21 drückt jetzt auf den Ausgleich. Durch Weiper ist im Strafraum eine ganz andere Präsenz. Immer wieder haben die DFB-Elf gute Ansätze und erzeugen durchaus Gefahr, aber noch fehlt es am Zählbaren.

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – DFB-Bubis gleichen sehenswert aus © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

56. Minute: Fast der Ausgleich! Vagnoman bringt eine Flanke ins Zentrum, Schade bekommt aus dem Mond-Ball noch ordentlich Druck auf seinen Kopfball, sodass Jaros sich gehörig strecken muss und mit den Fingerspitzen die Kugel um den Pfosten lenkt. So ein Pech!

54. Minute: Schade kommt jetzt mehr über das Zentrum, agierte als hängende Spitze an der Seite von Mainz-Youngster Weiper. Wirklich zwingend wurde es bislang aber noch nicht im zweiten Durchgang.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte bei der U21-EM zwischen Deutschland und Tschechien! Drei Wechsel bei der di-Salvo-Elf! Können die DFB-Elf so das Ding noch drehen?

+++ Halbzeit-Fazit: Die DFB-Elf begann stark, hatte durch Vagnoman, Stiller und Schade gute Möglichkeiten für die Führung. Nach einer halben Stunde aber fanden die Tschechen besser in die Partie und vollendeten einen starken Konter zum nicht unverdienten 0:1. Die deutsche U21 benötigt im zweiten Durchgang mehr Entschlossenheit und Kaltschnäuzigkeit in der gegnerischen Drittel, sonst wird das Weiterkommen bei der U21-EM eine Mammutaufgabe. +++

45. + 2 Minute: Pause in Batumi.

43. Minute: Der Führungstreffer der Tschechen hat Wirkung gezeigt, die DFB-Elf wirkt angeschlagen. Die ersten halbe Stunde war die Di-Salvo-Truppe spielbestimmend, doch inzwischen ist Tschechien am Drücken und gar dem 0:2 näher. Passiert noch was vor der Pause?

39. Minute: Fast das 0:2! Nach einem scharfen Freistoß von rechts verlängert Vagnoman fast ins eigene Tor. Nur Zentimeter zischt die Kugel am DFB-Kasten vorbei. Puh, Glück gehabt!

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – Kalte Dusche für DFB-Bubis © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – Kalte Dusche für DFB-Elf

34. Minute: Ist das bitter! Nach einer eigenen Ecke werden die DFB-Junioren ausgekontert. Kusej marschiert mit einem unfassbaren Tempo über links, legt im Strafraum dann quer und Sejk drückt den Ball über die Linie. 1:0 für Tschechien ...

28. Minute: Ui, was macht Atubolo denn da? Der deutsche Keeper schaltet auf einmal ab, tritt fast ein Luftloch. Sejk bringt die Kugel dann aufs Tor, doch da ist Atubolo dann zur Stelle und hält stark.

21. Minute: Jetzt muss doch mal das 1:0 fallen! Wieder versucht es Vagnoman aus der Distanz, Jaros lässt nur abklatschen, aber Schade bringt den Abpraller nicht im Tor unter, weil ein tschechisches Bein dazwischen war. Schade!

19. Minute: Durchaus eine ansprechende Anfangsphase hier in Batumi. Die DFB-Elf mit zwei guten Chancen direkt. Aber auch Tschechien versteckt sich hier nicht und kam bereits zwei Mal zum Abschluss. Allerdings war das kein Problem für Keeper Atubolu.

14. Minute: Wow! Nächstes Highlight! Stiller schlenzt einen Freistoß mit links aus 20 Metern wundervoll über die Mauer, doch Jaros, der beim FC Liverpool ausgebildet wurde, fischt die Kugel aus dem Knick.

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – DFB-Elf ballert sich warm. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – Erste Chance für DFB-Elf

6. Minute: Erster Abschluss für die DFB-Elf! Vagnoman taucht im Zentrum auf, zieht mit links aus gut 22 Metern ab. Jaros streckt sich, doch der Ball rauscht knapp links am Tschechien-Kasten vorbei. Im Gegenzug muss Atubolu zum ersten Mal eingreifen. Ansprechender Auftakt.

2. Minute: Direkt nach wenigen Sekunden die erste vielversprechende Aktion der DFB-Elf! Schade marschiert über rechts, könnte ins Eins-gegen-eins gehen, nimmt aber unnötigerweise das Tempo raus - und die Chance ist vertan. Schade.

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt.

U21-EM jetzt im Live-Ticker: Deutschland gegen Tschechien – Erste Chance für DFB-Elf. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

U21-EM: Deutschland gegen Tschechien im Live-Ticker – Anstoß

Update vom 25. Juni, 17.56 Uhr: Die Hymnen erklingen. Das bedeutet: Gleich geht‘s los!

Update vom 25. Juni, 17.40 Uhr: Warum spielt Superstar Moukoko nicht? „Er hat nach dem Israel-Spiel über muskuläre Probleme geklagt. Im Anschluss haben wir ein MRT gemacht, auf dem man auch einiges sah“, erklärt di Salvo: „Wir müssen ihn jetzt leicht ranführen, für heute aber ist er keine Option für die Startelf.“

Update vom 25. Juni, 17.36 Uhr: Antonio Di Salvo äußert sich nun kurz vor dem Spiel über den Rassismus-Vorfall nach der Israel-Partie: „Wir haben nach dem Spiel über alles gesprochen. Es war anschließend der Wunsch der Mannschaft, dass wir das Thema nicht mehr zum Thema machen“, sagt der U21-Bundestrainer bei Sat1.

Update vom 25. Juni, 17.27 Uhr: Was für die DFB-Bubis auf dem Spiel steht, zeigt alleine schon der Blick auf den nächsten Gruppengegner. Da wartet nämlich England, die Tschechien zum Auftakt mit 2:0 geschlagen haben. Allerdings taten sich die „Young Lions“ gegen das Team von Jan Suchoparek lange Zeit schwer und entschieden erst im zweiten Durchgang die Partie.

U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Diskussion um DFB-Youngster Moukoko. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Moukoko nicht in DFB-Startelf

Update vom 25. Juni, 17 Uhr: Und da ist die Aufstellung schon! Bitter: Die U21-Bubies müssen auf Moukoko verzichten. Der BVB-Star fehlt verletzt in der Startelf, für ihn beginnt Ngankam.

Update vom 25. Juni, 16.54 Uhr: In knapp einer Stunde geht es los. Das bedeutet auch, dass wir in Kürze die Aufstellungen bekommen dürften. Dabei richtet sich natürlich der Fokus auf Moukoko. Kann der BVB-Youngster spielen? Oder muss es passen? Bald werden wir es wissen.

Erstmeldung: Batumi/München – Bereits im zweiten Gruppenspiel stehen die DFB-Bubies bei der U21-EM in Georgien und Rumänien unter Druck. Zum Auftakt gab es für das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Israel nur ein mageres 1:1.

Trotz deutlicher Überlegenheit schaffte es der deutsche Nachwuchs nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Besonders bitter: Yousouffa Moukoko (3.) und Jessic Ngankam (80.) scheiterten jeweils mit einem Strafstoß am israelischen Keeper.

Choupo-Moting, Calhanoglu, Boateng: Diese Spieler haben sich gegen den DFB entschieden Fotostrecke ansehen

U21-EM heute live: Deutschland gegen Tschechien – Diskussion um DFB-Youngster

Fast noch schlimmer war im Anschluss das Verhalten einiger „Fans“. BVB-Youngster Moukoko und Hertha-Stürmer Ngankam mussten sich rassistische Beleidigungen in den sozialen Medien gefallen lassen. So etwas wird an solch jungen Spielern vermutlich nicht spurlos vorbeigehen. Darüber hinaus war der 18-Jährige nach dem Auftaktspiel angeschlagen, weshalb hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen steht.

Daher kündigte De Salvo bereits an, vor dem wichtigen Spiel gegen Tschechien viel mit seinen Youngsters zu sprechen. Denn als Titelverteidiger wollen die DFB-Bubies ungern in der Vorrunde bei der U21-EM die Segel streichen. Im Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und Tschechien ab 18 Uhr verpassen Sie kein Highlight. (smk)