SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der VfB Stuttgart muss im DFB-Pokal beim SC Paderborn ran. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der SC Paderborn den VfB Stuttgart: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Paderborn - Das Achtelfinale des DFB-Pokals steht an und 16 Klubs sind noch im Rennen um die begehrte Trophäe. Neben 13 Bundesligisten haben auch drei Teams aus der 2. Liga den Sprung ins Achtelfinale geschafft, unter ihnen der SC Paderborn. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok bekommt es auf heimischen Rasen mit dem VfB Stuttgart zu tun und will den Erstligisten aus dem Wettbewerb werfen.

SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Wir sind gewappnet und gerüstet für ein gutes Spiel morgen und freuen uns auf eine magische Nacht“, sagte Paderborn-Coach Kwasniok auf der Pressekonferenz vor der Partie und verriet direkt eine Personalie: „Im Tor wird es keinen Wechsel geben, Jannik Huth steht zwischen den Pfosten.“ Andere Spieler müssen dagegen um ihren Einsatz bangen. „Es wird Rotation geben, ich werde einige Spieler streichen müssen. Aber ich weiß noch nicht wen“, so Kwasniok weiter.

„Paderborn ist eine Spitzenmannschaft in der zweiten Bundesliga. Zwar stehen wir im Moment auf einem hinteren Tabellenplatz, trotzdem gehen wir als Favorit in die Partie. Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Wir treffen auf eine sehr engagierte Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist. Paderborn hat Werder Bremen aus dem Pokal geworfen. Wir wissen, dass es eine heiße Herausforderung wird“, zeigt sich VfB-Trainer Bruno Labbadia durchaus beeindruckt vor dem kommenden Gegner.

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart findet am Dienstag, 31. Januar 2023, in Paderborn statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Paderborn gegen den VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Paderborn startet am Dienstag, 31. Januar 2023, um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)