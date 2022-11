SC Freiburg bei Qarabag Agdam heute live im TV und Stream

Der SC Freiburg ist zu Gast bei Qarabag Agdam. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf Qarabag Agdam. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Freiburg - Es war ein nervenaufreibendes Match am 5. Spieltag der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus. Lange Zeit führten die Gäste und die Breisgauer rannten in der zweiten Hälfte immer wieder an, scheiterten aber stets am bärenstarken Torwart der Griechen. In der Nachspielzeit war es aber soweit: Lukas Kübler traf zum 1:1-Ausgleich und ließ die Arena zu einem Tollhaus werden.

„Eine Welle nach der anderen ist gerollt. Die Mannschaft hat eine super Mentalität gezeigt, das war großartig“, sagte Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, nach der Partie. Nach dem Last-Minute-Remis wurde vor allem Torschütze Lukas Kübler von allen Seiten geherzt. „Es freut mich unglaublich für ihn. Er hat es absolut verdient. Er ist aktuell extrem stabil, auch vom Körper her. Er zeigt seine Qualität - und die ist jetzt gerade auch im Abschluss da. Das freut uns natürlich“, so Teamkollege Christian Günter über den Außenverteidiger.

SC Freiburg bei Qarabag Agdam: Breisgauer bereits Gruppensieger

Der Torschütze selbst war einfach froh über den vorzeitigen Gruppensieg. „Dass wir jetzt als Erster sogar direkt im Achtelfinale stehen, damit haben wir vorher nicht gerechnet. In der zweiten Halbzeit konnten wir immer mehr Druck machen, die Räume besser nutzen und haben dann auch viel mehr Chancen gehabt“, sagte Lukas Kübler.

Das Spiel bei Qarabag Agdam spielt also für die Platzierung des SC Freiburg keine Rolle mehr. Trotzdem will sich die Mannschaft von Trainer Streich natürlich bestmöglich verkaufen in Aserbaidschan. Durch den Gruppensieg überspringen die Breisgauer übrigens die Zwischenrunde und stehen direkt im Achtelfinale des Wettbewerbs.

Die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam steigt am Donnerstag, 3. November 2022, um 18.45 Uhr in Baku. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg bei Qarabag Agdam: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam am Donnerstag, 27.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

SC Freiburg bei Qarabag Agdam: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam am Donnerstag, 03.11.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

ist nur über RTL+-Premium empfangbar. RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

