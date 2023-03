SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Freiburg - Der SC Freiburg empfängt am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga die TSG Hoffenheim. Nach dem Highlight in der Europa League bei Juventus Turin, kehrt bei den Breisgauern wieder der Ligaalltag ein und die Mannschaft aus dem Kraichgau gastiert an der Dreisam. Die Freiburger benötigen Punkte im Kampf um die internationalen Plätze, die Gäste benötigen jeden Zähler für das Ziel Klassenerhalt.

Der SC Freiburg muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim ran © IMAGO/Laci Perenyi

„Freiburg ist ein eingespieltes Team, sie sind eine der komplettesten Mannschaften der Liga. Wir müssen in jeder Phase des Spiels wach sein und unsere Ballbesitzphasen besser nutzen“, lobt TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo den kommenden Gegner. „Die Thematik ‚Defensive Standards“ ist uns bewusst. Wir haben uns diese Woche noch intensiver darum gekümmert und wollen am Sonntag geschärft auftreten“, so der Hoffenheimer Coach weiter.

SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim: Wer holt sich den Sieg?

Die TSG Hoffenheim, die sich in einer schweren Krise befindet, muss im Duell beim SC Freiburg auf mehrere Spieler verzichten, wie Pellegrino Matarazzo bestätigte: „Baumgartner fehlt gesperrt. Dolberg hat im Training eine Gehirnerschütterung erlitten und wird nicht spielen. Zudem fällt Nsoki mit Hüftprobleme aus. Hinter Sebastian Rudy steht noch ein Fragezeichen.“

Trotz des Vereins-Negativrekords von 13 Punktspielen ohne Sieg, inklusive der vier Partien unter der Regie des neuen Trainers, und Tabellenplatz 16 ist Matarazzo überzeugt, eine Trendwende zu schaffen. „Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn wir in den vorherigen drei Partien keine Punkte geholt haben“, sagte er.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim steigt am Samstag, 11. März 2023, um 15.30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 11. März 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

