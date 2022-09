SC Freiburg gegen Qarabag Agdam: Europa League live im TV und Stream

Der SC Freiburg empfängt in der Europa League Qarabag Agdam.

1. Spieltag

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf Qarabag Agdam. So sehen Sie die Partie im TV und Live-Stream.

Freiburg - Für den SC Freiburg startet das Abenteuer Europa League. Am 1. Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Coach Streich hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Da kommt eine Mannschaft, die jedes Jahr Europa League oder Champions League spielt, die total international erfahren ist. Ich hoffe, dass das Spiel nicht auf Augenhöhe stattfindet, aber ich gehe davon aus, dass es so sein wird.“

Vincenzo Grifo, Mittelfeldspieler des SC Freiburg, weiß um die Stärke von Qarabag Agdam. „Wir wissen, dass sie viele individuell gute Spieler haben. Und sie werden hochmotiviert herkommen und alles reinhauen. Wir gehen es mit großem Respekt, aber ohne Angst an“, sagte er auf der Pressekonferenz vor der Europa League-Partie.

SC Freiburg gegen Qarabag Agdam: Gelingt ein Sieg zum Auftakt?

„Der eine oder andere ist sicher angespannt. Aber die Vorfreude überwiegt. Wir haben mittlerweile viele Nationalspieler, die auch den Rhythmus kennen. Wir freuen uns alle sehr, denn wir haben letztes Jahr alle dafür gekämpft, donnerstags nicht auf der Couch zu sitzen“, so Grifo weiter.

Christian Streich macht es nichts aus, zwei Spiele in vier Tagen zu haben - im Gegenteil: „Wir freuen uns total, Europa League zu spielen. Und wir freuen uns wahnsinnig, am Sonntag Bundesliga zu spielen. Beide Wettbewerbe zu spielen, weil wir uns sportlich qualifiziert haben - perfekt.“ Ein Duo wird dem SC Freiburg übrigens nicht zur Verfügung stehen. „Mit Roland Sallai und Lucas Höler fehlen zwei Spieler, die viel Dampf haben. Aber dann spielen andere. Wir hatten gute Pressingszenen in Leverkusen und wir hatten Szenen, wo wir es besser machen können. Wir müssen eine gute Statik im Spiel herstellen“, bestätigte Streich.

Die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam steigt am Donnerstag, 8. September 2022, um 21.00 Uhr in Freiburger Schwarzwaldstadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Qarabag Agdam: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam am Donnerstag, 08.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am Donnerstag, 08.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

SC Freiburg gegen Qarabag Agdam: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam am Donnerstag, 08.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

