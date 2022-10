SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League live im Free-TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der SC Freiburg trifft auf Olympiakos Piräus. © IMAGO/Eibner/Memmler

Der SC Freiburg empfängt in der Europa League Olympiakos Piräus. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Freiburg - Der SC Freiburg spielt eine starke Saison. In der Bundesliga befindet sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich in der Spitzengruppe und in der Europa League ist die Qualifikation für die K.o.-Phase bereits gesichert. Am 5. Spieltag kann der Klub bereits den Gruppensieg klarmachen. Dazu braucht es einen Sieg gegen Schlusslicht Olympiakos Piräus. Als Sieger einer Gruppe ist man direkt für das Achtelfinale qualifiziert und muss nicht noch in der Zwischenrunde antreten.

Die Generalprobe für das Europa League-Spiel gegen Sporting Braga gelang dem SC Freiburg. Im heimischen Stadion gab es einen souveränen 2:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen. Die Gäste kassierten früh einen Platzverweis und mussten daher lange in Unterzahl spielen. Das nutzten die Breisgauer gnadenlos aus und sicherten sich die nächsten drei Punkte.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Gastgeber wollen den Gruppensieg

„Es war bis zur Roten Karte schon gut, aber ohne die Rote Karte wäre es ein 50:50-Spiel gewesen. Danach haben wir eine Zeit lang gebraucht, die Halbzeit war gut. Die Mannschaft hat sehr gut verteidigt und konnte immer wieder Druck aufbauen. Ich bin total glücklich, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Natürlich war es ein großer Vorteil 11:10 zu spielen, aber auch das musst du sauber spielen“, sagte Freiburg-Coach Christian Streich nach dem Sieg gegen Bremen.

„Bremen hat es in der 1. Halbzeit gut verteidigt. Wir haben wenig Lösungen gefunden und nur eine echte Chance gehabt von Killiann, als er einen schlechten ersten Kontakt hatte. Dann haben wir es aber mit der Umstellung und der Hereinnahme von Ritsu Doan deutlich besser gemacht, immer bessere Offensivaktionen gehabt und Eins-gegen-Eins-Situationen gut auflösen können. Wir haben zwei bis drei Hochkaräter liegen lassen, Gregoritsch muss das 2:0 fast machen. Mit dem Elfmeter, eiskalt von Vincenco Grifo verwandelt, war das Spiel so gut wie entschieden“, zeigte sich SC-Sportvorstand Jochen Saier zufrieden.

Die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus steigt am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus am Donnerstag, 27.10.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus am Donnerstag, 27.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)