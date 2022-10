SC Freiburg gegen FC St. Pauli: DFB-Pokal live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg trifft im DFB-Pokal auf den FC St. Pauli. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Freiburg - In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals empfängt der SC Freiburg den FC St. Pauli. Die Gastgeber sind als Erstligist natürlich er Favorit gegen den Zweitligisten, der Pokal hat aber bekanntlich eigene Gesetze. Am vergangenen Spieltag verpatzte der SC Freiburg die Generalprobe für die Partie gegen den FC St. Pauli gewaltig, denn beim FC Bayern München setzte es eine bittere 0:5-Klatsche. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich war in allen Belangen unterlegen und mit dem Ergebnis noch gut bedient.

Timo Schultz, Trainer des FC St. Pauli hat großen Respekt vor dem SC Freiburg, die trotz der Niederlage in München eine starke Saison spielen. „Der SCF bringt eine enorme Physis ins Spiel und sie treten als Einheit auf, stehen kompakt. Wir brauchen als Mannschaft einen guten Plan und müssen im Kollektiv funktionieren. Wir wollen uns nicht verstecken“, sagte der Hamburger Coach.

SC Freiburg gegen FC St. Pauli: Gastgeber in der Favoritenrolle

„Man kann sich gegen die Freiburger nicht nur auf einen Faktor konzentrieren. Sie können sowohl mit langen Bällen agieren, als auch spielerische Lösungen finden. Wir müssen die Aufgabe als Mannschaft lösen und so werden wir auftreten“, so Schultz weiter. Selbst bewusst sein konnten die Norddeutschen am vergangenen Spieltag in der 2. Bundesliga sammeln, denn im Derby gegen den Hamburger SV gab es einen klaren Heimsieg.

„Das Derby gibt uns natürlich Auftrieb. Die deutliche Niederlage des SCF am vergangenen Wochenende hat mich auch etwas überrascht. Aber im Pokal geht es wieder bei null los und auf uns wartet eine schwere Aufgabe“, zeigt sich Schultz unbeeindruckt von den letzten Ergebnissen. Genug Selbstbewusstsein scheint der Zweitligist aber zu haben, wie Trainer Schultz deutlich macht: „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Es ist unangenehm, gegen uns zu spielen. Wir rechnen uns in jedem Spiel etwas aus, auch wenn wir gegen den SC Freiburg viel investieren müssen. Aber es ist der DFB-Pokal. Da ist immer etwas möglich!“

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli wird am Mittwoch, 19. Oktober, um 18 Uhr in Freiburg angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

SC Freiburg gegen FC St. Pauli: DFB-Pokal im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

SC Freiburg gegen FC St. Pauli: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli am Mittwoch, 19. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen dem am Mittwoch, 19. Oktober 2022, . Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport , Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

um 17.30 Uhr auf Sky Sport , ist um 18 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

