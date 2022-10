SC Freiburg gegen FC Nantes: Europa League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf den FC Nantes. © IMAGO/Yu Shuaishuai

Der SC Freiburg trifft in der Conference League auf den FC Nantes. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Freiburg - Der SC Freiburg spielt eine bärenstarke Saison. In der Fußball-Bundesliga rangiert die Mannschaft von Trainer Christian Streich nach dem 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 auf Platz zwei der Tabelle, punktgleich mit Spitzenreiter Union Berlin. „Die Tabelle interessiert mich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht“, sagte aber Michael Gregoritsch. Trainer Christian Streich bleibt trotz des Erfolges weiter demütig: „Die Situation ist extrem beruhigend, aber ich kann rechnen. Wir hoffen, dass wir weiter Punkte sammeln können, damit wir weiter Ruhe haben.“

SC Freiburg gegen FC Nantes: Schaffen Gastgeber dritten Sieg in Folge?

Wer aber dachte, dass die Breisgauer nicht klarkommen würden mit der Doppelbelastung Bundesliga und Europa League, der hat sich gehörig getäuscht. Nach zwei Spieltagen in der Europa League hat der SC Freiburg sechs Punkte auf dem Konto und damit beste Chancen auf die Qualifikation fürs Achtelfinale.

Amm 3. Spieltag der UEFA Europa League bekommt es der SC Freiburg mit dem französischen Klub FC Nantes zu tun. Mit drei Punkten hat Nantes noch alle Chancen, sich einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe zu sichern. Die Breisgauer werden aber alles daran setzen, auch das dritte Spiel in Serie zu gewinnen, denn mit dann neun Punkten würden sie einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase des Wettbewerbs machen.

Die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes steigt am Donnerstag, 6. Oktober 2022, um 21:00 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen FC Nantes: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes am Donnerstag, 06.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

SC Freiburg gegen FC Nantes: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes am Donnerstag, 06.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).