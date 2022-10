Europa League: SC Freiburg beim FC Nantes heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg ist zu Gast beim FC Nantes. © IMAGO/Grant Hubbs

Der SC Freiburg ist in der Europa League zu Gast beim FC Nantes. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Freiburg - Der SC Freiburg spielt bislang eine bärenstarke Saison. In der Bundesliga liegt die Mannschaft von Trainer Christian Streich hinter Union Berlin auf Platz zwei der Tabelle und in der UEFA Europa League gelangen drei Siege in drei Spielen. Die Breisgauer stehen mit neun Punkten bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Mit einem Auswärtssieg beim FC Nantes wäre bereits die Zwischenrunde gesichert, Ziel ist aber der Gruppensieg und die damit verbundene direkte Qualifikation für das Achtelfinale des Wettbewerbs.

Im Hinspiel siegte der SC Freiburg souverän mit 2:0 gegen den FC Nantes. „Ich wusste, dass wir ganz gut sind. Man merkt es schon im Training, die Qualität steigt. Aber dass wir so gut dastehen, in der Liga auf Platz zwei, im Pokal weiter und in der Europa League neun Punkte - das darf man auch mal ein Stück weit genießen“, sagte Stürmer Nils Petersen nach dem dritten erfolgreichen Spiel in der Europa League.

SC Freiburg beim FC Nantes: Gäste wollen vierten Sieg im vierten Spiel

„Wir haben über 90 Minuten ein sehr stabiles und gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen. Wir sind froh, dass wir so eine gute Ausgangslage haben und wollen Erster bleiben“, zeigte sich Nicolas Höfler. fokussiert. Platz eins kann behauptet werden, wenn es im Heimspiel gegen den FC Nantes keine Niederlage gibt. Christian Streich, der im Hinspiel wegen einer Corona-Erkrankung nicht dabei sein konnte, wird seine Mannschaft wieder von der Seitenlinie aus coachen können.

Hinter dem SC Freiburg auf Platz zwei der Tabelle in der Gruppe G liegt Qarabag Agdam. Der Verein aus Aserbaidschan empfängt am vierten Spieltag der UEFA Europa League den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus. Am sechsten und letzten Spieltag muss der SC Freiburg zu Qarabag Agdam reisen - dann könnte unter Umständen ein Endspiel um den Gruppensieg anstehen.

Die Europa League-Partie zwischen dem FC Nantes und dem SC Freiburg steigt am Donnerstag, 13. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in Nantes. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg beim FC Nantes: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen dem FC Nantes und dem SC Freiburg am Donnerstag, 13.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

SC Freiburg beim FC Nantes: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen dem FC Nantes und dem SC Freiburg am Donnerstag, 13.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

