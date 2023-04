SC Freiburg gegen FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Live-Stream

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern München gastiert am 27. Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Freiburg - Nur vier Tage nach dem Duell im DFB-Pokal treffen der SC Freiburg und der FC Bayern München erneut aufeinander. Am Samstag (8. April) geht es im Rahmen des 27. Bundesliga-Spieltags im Europa-Park Stadion im Breisgau um Punkte im Rennen um die Meisterschaft bzw. das europäische Geschäft. Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wie Sie live im TV und Stream dabei sein können.

Mit „Biss und Widerstandsfähigkeit“ will Bayern-Coach Thomas Tuchel das Ruder herumreißen und nach der Viertelfinal-Pleite im DFB-Pokal ein Ausrufezeichen setzen. „Wir haben nicht die absolute Top-Form gerade, da müssen wir uns entsprechend verhalten. Da brauchen wir eine Offenheit und Akzeptanz, dass es so ist. Das erfordert Geduld und Arbeit“, so der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der FC Bayern um Joshua Kimmich (Mi.) gastiert am Samstag beim SC Freiburg. © Peter Kneffel/dpa

FC Bayern München zu Gast beim SC Freiburg: Bundesliga im TV und Live-Stream

Beim Gastspiel im Breisgau muss Tuchel allerdings auf Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) und Dayot Upamecano (Gelbsperre) verzichten, beide standen unter der Woche in der Startelf. Wie der Trainer vor allem in der Offensive aufstellt, dürfte daher mit besonderer Spannung erwartet werden. Beim SC Freiburg kehrten mit Philipp Lienhart und Lukas Kübler zwei zuletzt angeschlagene Akteure zurück und sind seine Option für das Kräftemessen mit dem FCB.

Damit das Ligaspiel ähnlich erfolgreich verläuft wie das Duell im Pokal, fordert Freiburg-Coach Christian Streich volle Konzentration auf die bevorstehende Aufgabe. „Jeder Spieler muss in seinen Tunnel gehen und sich voll fokussieren. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Das Spiel ist für uns erneut die maximale Herausforderung. Drei Tage nachdem wir die maximale Herausforderung hatten“, formulierte Streich auf der Pressekonferenz den Auftrag an sein Team.

Der SC Freiburg trifft auf den FC Bayern München. Anpfiff ist am Samstag (8. April) um 15.30 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg. So sehen Sie die Bundesliga-Partie des 27. Spieltags im TV und Live-Stream.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Läuft das Bundesliga-Spiel live im Free-TV?

Freiburg gegen Bayern wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

wird im gezeigt. Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Die Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt Freiburg vs. Bayern live im Fernsehen.

im Fernsehen. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 8. April 2023, um 15.30 Uhr im Freiburger Europa-Park Stadion.

der Partie ist am im Freiburger Europa-Park Stadion. Der Countdown startet eine Viertelstunde vor dem Anpfiff um 15.15 Uhr.

Um Freiburg gegen Bayern live auf Sky zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement .

zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges . Hier können Sie ein Abo abschließen (werblicher Link).

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Die Bundesliga im Live-Stream

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Gastspiel der Münchner im Breisgau ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

