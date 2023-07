Saudi-Arabien und Kylian Mbappé - die Last der vielen Nullen

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Wohin geht es für Kylian Mbappé? © afp

Dem Vernehmen nach soll der französische Stürmer für ein einziges Jahr bei Al-Hilal in Riad 700 Millionen Euro an Gage kassieren können- das Angebot könnte unmoralischer nicht sein.

Die zwei Stars der Szene sind sich einig: Würde es sie betreffen, würden bei ihren Management-Agenturen derart unvorstellbar hohe Angebote eintrudeln, sie müssten nicht mehr überlegen, sondern würden sich „sofort zu Fuß auf den Weg machen“. Wie Forrest Gump, heißt es auf ihren Sozialen Plattformen. Unaufhaltsam, nicht mal eine Ozean-Durchquerung würde sie bremsen. LeBron James und Giannis Antetokounmpo sind Basketballer, zwei der Besten in der besten Liga, der NBA, sie sind Idole für Alt und vor allem Jung, Vorbilder dazu, und doch würden sie sich der eigenen Aussage nach kaufen lassen von Saudi-Arabien. Traurig.

Ein Pech aber auch für James und Antetokounmpo, dass die reihenweise Menschenrechte verletzende Monarchie am Persischen Golf bisher noch keinen großen Gefallen an geworfenen Bällen gefunden hat, sie überhaupt den nordamerikanischen Sportmarkt eher links liegen lässt und sich stattdessen konzentriert in ihrem Sportswashing-Großangriff auf den Rest, unter anderem auf Boxen, Formel 1, auch Tennis und Radsport, Golf, und seit etwa einem halben Jahr natürlich auf den Fußball. Das Nonplusultra.

Wo wir angelangt wären bei unvorstellbar hohen Angeboten, an Ekel kaum zu überbietenden unmoralischen Angeboten. 200 Millionen Euro Jahresgehalt für Cristiano Ronaldo, 50 für Karim Benzema, die doch nur wie Taschengeld für Zehnjährige klingen in Relation zu dem, über das sich Kylian Mbappé, ein 24-Jähriger, gerade Gedanken machen kann: Dem Vernehmen nach soll der französische Stürmer, ohnehin der bestbezahlte Fußballer des Planeten, für ein einziges Jahr bei Al-Hilal in Riad 700 Millionen Euro an Gage kassieren können. Nochmal: 700 000 000 Euro!

Eine neue Dimension wäre das, neu deshalb, weil Mbappé im Gegensatz zu vielen der bereits in die Wüste gelockten Fußballer in der Blüte seines Schaffens steckt oder womöglich nicht einmal dort angelangt ist. Er wäre aus Sicht des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der dem saudische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) vorsteht und 75 Prozent der Anteile an Al-Hilal hält, die Kirsche auf der Sahne.

Paris Saint-Germain, der Arbeitgeber von Mbappé, der jenen in diesem Sommer loswerden will und ihn in die Trainingsgruppe zwei verbannt hat, soll der gebotenen Ablöse (300 Millionen), wen wundert’s mit katarischen Eignern, prompt zugestimmt haben. Eine Win-Win-Win-Situation womöglich? Schließlich würde Kylian Mbappé in der Wüste bestens entlohnt seinem Beruf nachgehen und 2024 ablösefrei zu Real Madrid wechseln können, während Paris die größte Ablöse überhaupt generiert und Al-Hilal das Sportswashing auf die Spitze treibt.

Könnte man meinen, zumindest dann, wenn Geld alles ist. Und Moral nichts. Wenn das Gewissen begraben wird unter den Nullen einer Zahl. Mbappé jedenfalls hat auf die Social-Media-Einlassungen des Basketball-Duos mit lachenden Smilies geantwortet.