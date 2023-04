Sandro Schwarz schiebt Frust über Schiri Deniz Aytekin

Teilen

Ein Gesicht des Kampfes um den Klassenerhalt: Sandro Schwarz, Trainer von Hertha BSC. © dpa

Hertha-Chefcoach Sandro Schwarz poltert gegen den Unparteiischen Deniz Aytekin, und kriegt sich dann auch wieder ein.

Irgendwann hatte Sandro Schwarz sich verrannt und kam nicht mehr heraus. Mit seiner völlig überflüssigen Kritik an Schiedsrichter Deniz Aytekin demonstrierte der Trainer von Hertha BSC im Grunde nur, wie schwierig es, im Abstiegskampf mit dem ungeheuren Druck umzugehen. Die Hertha, die seit Sonntag wieder auf einem direkten Abstiegsplatz steht, steckt nach dem 0:1 (0:1) gegen RB Leipzig und vor dem wegweisenden Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) bei Schalke 04 nun wieder tief drin im Schlamassel.

Was war passiert beim entscheidenden Tor? Amadou Haidara hatte den Ball nach einer Ecke im Getümmel über die Linie gestochert (39.), vorausgegangen war ein Luftduell zwischen RB-Verteidiger Mohamed Simakan und Hertha-Keeper Oliver Christensen, der den Kürzeren gezogen hatte. Handspiel? Foul? Abseits? – alles wurde in der unübersichtlichen Gemengelage vom VAR überprüft - und richtig entschieden.

Schwarz schäumte an der Seitenlinie vor Wut. „Der ist völlig überfordert“, schrie der 44-Jährige, wie auf TV-Bildern zu sehen und zu hören war, Aytekins Körpersprache sei „katastrophal“. Später räumte der Hertha-Coach ein, dass er sich „auch zu emotional“ aufgeregt habe. Dabei sei es ihm vor allem um die Entscheidungsfindung gegangen. Aytekin habe „nicht überzeugend“ gehandelt. Denn: „Der Ball liegt im Netz, er zeigt noch nicht mal auf den Punkt. Gefühlt 15 Sekunden weiß keiner Bescheid, was ist.“ Schwarz blieb dabei, dass der Referee die Situation nicht richtig gesehen habe, räumte aber auch fair ein: „Ich finde, das Tor kannst du geben.“ Am Sky-Mikrophon fand er dann noch ein paar versöhnliche Worte: Aytekin sei „mit Sven Jablonski der beste Schiedsrichter in Deutschland“.

Der Unparteiische selbst verwies auf die drei Situationen, die geprüft worden seien, „deshalb hat es so ewig gedauert“. Angesprochen auf Schwarz‘ Wutausbruch witzelte er: „Ich werde jetzt an meiner Körpersprache arbeiten.“ Den Ärger des Trainers habe er „nicht verstanden“. Am „Ende des Tages“ sei es „ein korrektes Tor“ gewesen, „es war halt einfach leider schlecht verteidigt“. FR/dpa/sid