„Das San Siro hat eine neue Legende“ und die kommt aus Deutschland

Von: Jan Oeftger

Teilen

Letztes Jahr noch in der zweiten Bundesliga, jetzt im Champions League-Achtelfinale. Das deutsche Talent Malick Thiaw startet durch.

Mailand – Beim 1-0-Erfolg des AC Mailand im Champions-League-Achtelfinale gegen die Tottenham Hotspurs, war auch ein deutscher U21-Nationalspieler dabei. Malick Thiaw ist sogar Kapitän im DFB-Nachwuchsteam von Antonio di Salvo. Vor der Saison wechselte der 21-Jährige vom FC Schalke 04 in die Modemetropole.

„Von sowas träumt man als kleines Kind“, sagte der Innenverteidiger nach seiner ersten Partie in der Champions League bei Amazon Prime Video. „Ich habe es locker genommen, habe mich auf das Spiel und meine Stärken konzentriert. Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen“, schätzt Thiaw sein Debüt nüchtern ein.

Der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw (rechts) wird in Italien abgefeiert. © Paul Currie/imago

DFB-Juniorenspieler Thiaw begeistert Italien

Die italienischen Medien gingen in ihrer Beurteilung weit darüber hinaus. „Das San Siro hat eine neue Legende und die kommt aus Deutschland. Aggressiv und zäh, Thiaw wird bestimmt zum Fixstern im Milan-Kader werden“, schrieb die Gazzetta dello Sport. Auch der Corriere dello Sport sah eine hervorragende Leistung: „Thiaw ist der Protagonist der ersten Halbzeit, in der er den Applaus der Fans voll verdient hat. Er begeht keinen einzigen Fehler.“

Auch Milan-Coach Stefano Pioli war nach dem Spiel mit seinem Spieler zufrieden. „Er hat ein tolles Spiel gemacht. Ich sehe, wie er jeden Tag im Training arbeitet. Mit diesem Jungen sollte man rechnen.“ Trotzdem setzte er bis dahin selten auf Thiaw. Obwohl der Club sieben Millionen Euro Ablöse für das Talent gezahlt hat, kam er bis dahin auf nur sechs Einsätze in der Serie A. Doch das Spiel in der Königsklasse mitgerechnet, blieb Milan die letzten beiden Spiele mit Thiaw auf dem Platz ohne Gegentor.

DFB: Thiaw ist seit 2021 für die Deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt

Diese Leistungen wird sicherlich auch Bundestrainer Hansi Flick genau beobachten. Für die deutschen Nationalmannschaften ist er erst seit 2021 spielberechtigt. Vorher besaß der Sohn einer Finnin und eines Senegalesen noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das, obwohl der in Deutschland geboren ist und seine gesamte Jugend hier verbrachte. Während sein Ex-Verein in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, geht es für Thiaw auf der großen Bühne in der Champions League weiter. (Jan Oeftger)

Während Milan das Hinspiel in der Champions League schon gespielt hat, wartet auf Eintracht Frankfurt SSC Neapel. Fans trauen der SGE sogar den CL-Titel zu.