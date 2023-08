Sami Khedira kommt nicht zum DFB

Von: Jan Christian Müller

Sollte eigentlich den DFB in eine bessere Zukunft führen: Sami Khedira. © dpa

Verhandlungen des DFB mit Sami Khedira offenbar inhaltlich und finanziell gescheitert / DFB plant Kompetenzteam um Ex-Bundesligatrainer Hannes Wolf

Spätestens zum Start der kommenden Woche wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Medien zu einer dringlichen Pressekonferenz einladen. Dann nämlich will Präsident Bernd Neuendorf die personelle Neuausrichtung für den (neben den Finanzen) gerade so furchtbar darbenden Sport im Verband verraten. Fest steht: Sami Khedira wird nicht zum DFB wechseln. Damit scheitert nach dem ursprünglichen Topfavoriten für die Position eines künftigen Sportdirektors, Per Mertesacker, auch die angedachte Zusammenarbeit mit dem nächsten Weltmeister von 2014.

Hannes Wolf soll Führung im DFB übernehmen

Der DFB plant nach Informationen der Frankfurter Rundschau _nun, die Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen. Geplant ist offenbar, Hannes Wolf mehr Kompetenzen zu übertragen und als Technischen Direktor einzusetzen. Wolf ist aktuell U20-Trainer, verfügt aber bereits über Erfahrung als Bundesliga- Chefcoach beim VfB Stuttgart, dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Der 42-Jährige war zudem Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund und verfügt über gehobenes Knowhow in der Nachwuchsförderung. Die Kompetenz und Empathie des „Trainers des Jahres 2017“ sind im DFB hoch anerkannt.

Wolf zur Seite gestellt werden sollen unter anderem die Ex-Profis Hanno Balitsch und Sandro Wagner. U18-Nationaltrainer Balitsch steht schon seit sechs Jahren in Diensten des DFB, ZDF-Experte Wagner coachte die Spielvereinigung Unterhaching jüngst zum Aufstieg in die Dritte Liga und wechselte danach zum DFB, um Hannes Wolf bei der U20 zu assistieren.

Boss von Wolf, Balitsch und Wagner ist derzeit der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou. Was passiert langfristig mit dem zwar sehr kompetenten Frankfurter, der aber auch zu den Gesichtern des Scheiterns der Männer und Frauen bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 gehört, wiewohl dafür zuvorderst die derzeit noch im Amt verbleibenden Coaches Hansi Flick und Martina Voss-Tecklenburg verantwortlich waren? Beiden wurde zunächst ein Persilschein für eine Fortführung ihrer zuletzt erfolglosen Arbeit ausgestellt. Beide stehen aber unter besonderer Beobachtung. Wie auch Chatzialexiou, der erst einmal zuständig für den Frauenfußball sein soll.

DFB kann sich keinen Nachfolger von Bierhoff leisten

Ein neuer, teurer Sport-Geschäftsführer als Nachfolger von Oliver Bierhoff - von dem man sich nach der missratenen WM in Katar im vergangenen Dezember eilig trennte, wiewohl der 55-Jährige für den sportlichen Misserfolg sicher weniger konnte als der zuständige Bundestrainer - wird zunächst nicht eingesetzt. Das hat auch Kostengründe. Den DFB plagen große Finanzsorgen (die FR berichtete wiederholt). Eine neue Führungskraft mit einem Millionengehalt ist aktuell nicht darstellbar.

Schon Anfang August hatten sich Präsident Neuendorf und der plangemäß bis nach der EM 2024 amtierende Sportdirektor Rudi Völler bei einem Besuch auf der Rudi-Völler-Sportanlage in Hanau zurückhaltend zur Personalie Khedira geäußert. Der hatte einige Tage danach im „Kicker“-Interview Fundamentalkritik an den Nominierungskriterien auch von Flick geäußert, als er unter anderem sagte: „Wir haben vor vier, fünf Jahren mit der Philosophie angefangen, den jungen Spielern teilweise zu einfach die Möglichkeit zu geben, A-Nationalspieler zu werden“, im DFB war man über das Interview des 36-Jährigen not amused.

Keine finanzielle und inhaltliche Einigung des DFB mit Khedira

Auch in Fragen der künftigen Kompetenzen nach dem Abgang von Völler im nächsten Jahr kam man offenbar nicht überein. Khedira hatte im „Kicker“-Interview seine Bedingungen dazu verlautbart. Es sei für ihn bedeutend, „mit welchem Team und in welcher Struktur ich arbeiten kann. Und welche Kompetenzen ich habe, um den Erfolg zu garantieren“.

Aber auch eine finanzielle Einigung mit Khedira, der erst kürzlich seinen Beraterjob beim VfB Stuttgart aufgegeben hat, gestaltete sich nach FR-Informationen als schwierig. Auf Direktorenebene verdienen die Leute im DFB um die 250 000 Euro im Jahr. Dem Ex-Nationalspieler als Berufsanfänger viel höher als in dieser Größenordnung zu entlohnen, kam für den klammen Verband nicht in Frage. Zumal Präsident Neuendorf inzwischen erkannt hat, dass in der unter Bierhoff personell aufgeblähten DFB-Akademie dringend Personalkosten gespart werden müssen, um die avisierte, erschreckende jährliche Unterdeckung von 19,5 Millionen Euro vollends kompensieren zu können.

DFB sagt nicht, wo er das viele Geld einsparen will

Bisher hat der DFB immerhin schon Einsparpotenziale von 15 Millionen Euro gefunden, ohne dafür externe teure Unternehmensberatungen hinzuzuziehen. Was man durchaus als gute Arbeit bezeichnen könnte. Bislang hat der Verband allerdings nicht transparent gemacht, wo das viele Geld genau gespart werden soll.