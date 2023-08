Sami Khedira bewirbt sich beim DFB

Kommentar

Von Jan Christian Müller schließen

Das Gerücht, der Ex-Nationalspieler solle als Nachfolger von Rudi Völler als neuer Sportdirektor aufgebaut werden, hält sich hartnäckig – seine Bedingungen sind unzweideutig.

Die Fundamentalkritik an den Nominierungskriterien für Fußball-Nationalspieler hat einen zusätzlichen Spin bekommen. Erst neulich war ein beleidigter Bundestrainer Hansi Flick mit einer bemerkenswert unverhältnismäßigen Wortwahl („Dreistigkeit, Unverschämtheit“) gegen Kritik vorgegangen, er würde sein Aufgebot nicht nach Leistung zusammenstellen.

Nun hat kein Geringerer als Sami Khedira und somit ausgerechnet der designierte DFB-Sportdirektor wohlgesetzt im „Kicker“-Interview formuliert: „Die Nationalmannschaft ist kein Experimentierfeld, um junge Spieler zu testen. Dafür haben wir eine U21.“ Man braucht keine großartige Phantasie, um sich ausmalen zu können, wie Flick solche Aussagen findet (siehe oben).

Ohnehin hält sich das seit Monaten durch die lange Gänge des DFB-Campus wabernde Gerücht, Khedira solle als Nachfolger von Rudi Völler als neuer starker Mann aufgebaut werden, derart hartnäckig, dass eine Entscheidung über diese zentrale Personalie nicht mehr länger aufgeschoben werden sollte. Tatsächlich hat man das nach dem unverhofften WM-Aus des Frauen-Teams in einer Art Schockstarre befindlichen DFB sogar erkannt.

Khedira stellte mit seinen Statements in dem Interview nun klar, dass er - ähnlich wie dereinst Matthias Sammer, den mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff ein herzliches Nicht-Verhältnis verband - ein auch für den Bundestrainer anstrengender Sportverantwortlicher werden will. Die Situation ist atmosphärisch pikant. Offenbar hakt es aber auch noch an den finanziellen Rahmenbedingungen. Der DFB ist nicht bereit, für einen Berufsanfänger auf diesem Gebiet die im Profigeschäft übliche üppige Entlohnung zu zahlen.

Denn ohnehin sieht es verdächtig danach aus, als funktioniere das Projekt DFB-Akademie nicht so, wie sein Erfinder Bierhoff sich das strategisch erhofft hatte. Der Plan war, mit dem im Fußballlabor am DFB-Campus angehäuften Wissen über Schulungen und Kongresse Überschüsse zu erwirtschaften. Das ist bisher nicht geschehen, es verdienen zu viele DFB-Leute zu viel Geld, das nirgendwo erwirtschaftet wird. Im Grunde muss Personal abgebaut werden. Das sind die schwierigen Rahmenbedingungen, die den Verband bei der Suche nach Sportdirektoren (Männer, Frauen, Nachwuchs) und einen Geschäftsführer als Nachfolger von Bierhoff einschränken. Die Schüsse müssen sitzen. Per Mertesacker hat schon abgesagt. Khedira hat sich mit seinem Interview noch einmal öffentlich beworben - und unzweideutig seine Bedingungen genannt.