Bayern-Zoff zwischen Mané und Nagelsmann? Nach dem PSG-Spiel soll es angeblich gekracht haben

Von: Alexander Kaindl

Sadio Mané soll Julian Nagelsmann vor versammelter Mannschaft des FC Bayern München Vorwürfe gemacht haben. Es ging um seine Einsatzzeit.

München - Der Jubel war groß. Als der FC Bayern München im Sommer 2022 einen echten „Weltstar“ verpflichtete, frohlockten nicht nur Bosse und Trainer. Die ganze Bundesliga feierte einen Transfer, der unterstreichen sollte, dass Fußballspielen in Deutschland nach wie vor eine Option für die ganz Großen der Szene ist.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter: 30 Jahre), Bambali, Senegal Stürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 45 Millionen Euro

Sadio Mané sucht noch seinen Platz beim FC Bayern München

Dass Sadio Mané immer noch zu dieser Riege gehört, muss er erst noch beweisen. Denn seine ersten Monate beim FC Bayern waren alles andere als „Weltstar“-mäßig. Ja, er hat in 28 Bayern-Spielen elf Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet (Stand: 29. März). Ja, er war wegen seiner Wadenbein-Verletzung lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Aber trotzdem bleibt der Eindruck, dass Mané seinen Platz in München noch sucht - oder der Trainer ihn erst noch finden muss.

Der Trainer ist in diesen Tagen nun ein anderer: Thomas Tuchel hat die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten. Der einstige Wunschkandidat für diese Position war in der Länderspielpause überraschend freigestellt worden. Jetzt, rund eine Woche später, sickern pikante Bayern-Details durch.

Zwischen Sadio Mané und Julian Nagelsmann soll es einen Krach gegeben haben. © Revierfoto / Sven Simon / Imago

Wie es in der aktuellen Ausgabe der Sport Bild (29. März) heißt, soll es nach dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen den Bayern und Paris Gesprächsstoff zwischen Mané und Nagelsmann gegeben haben. Es soll sogar eine Eskalation der Situation gedroht haben. Was war passiert?

Mané soll sich vor der Mannschaft beim Coach heftig darüber beschwert haben, dass er gegen PSG nur acht Minuten lang ran durfte. Weiter heißt es, dass die „Mitspieler registrierten, dass sich Nagelsmann in der Konfrontation von dem Weltstar einschüchtern ließ“.

Hat Mané Nagelsmann eingeschüchtert? Drei Tage später stand er in der Bayern-Startelf

Nur drei Tage später ging es dann in der Bundesliga gegen Augsburg, Nagelsmann brachte Mané beim chaotischen 5:3-Sieg von Anfang an. Der Platz in der Startelf soll die anderen Bayern-Stars dann in ihrer Beobachtung in Sachen Einschüchterung noch bestärkt haben.

Klar ist: Sadio Mané gilt als ruhiger, bescheidener Charakter. Dass er seinen Trainer vor versammelter Mannschaft kritisiert, sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Anders als viele Kollegen meldete sich Mané nach der Nagelsmann-Freistellung aber nicht in den sozialen Netzwerken, um dem Trainer für die gemeinsame Zeit zu danken. Ob das Rückschlüsse auf ein angeknackstes Verhältnis zulässt?

Neue Chance für Sadio Mané unter Thomas Tuchel

Tuchel erklärte bei seiner Vorstellung, dass manch ein Spieler über den Trainerwechsel möglicherweise nicht ganz so glücklich sein wird. Andere wiederum würden eine neue Chance sehen. Gut möglich, dass Mané nach den Gerüchten um den Nagelsmann-Krach zur zweiten Kategorie gehört. Am Samstag gegen Dortmund könnte er direkt vom neuen Coach profitieren. (akl)