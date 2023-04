Sporting Lissabon gegen Juventus Turin: Wo das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zu sehen ist

Von: Lina Krull

Juventus Turin reist mit einem 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel nach Lissabon, um gegen Sporting in das Europa League-Halbfinale einzuziehen. So sehen Sie das Spiel im TV und Stream.

Lissabon – Im Viertelfinale der Europa League begrüßt Sporting Lissabon Juventus Turin im Rückspiel am kommenden Donnerstag (20. April) um 21 Uhr. Im Hinspiel konnte sich Juve nur knapp nach einem Tor von Federico Gatti (73. Minute), eingeleitet durch einen Eckball, durchsetzen. Gelingt dem Team von Coach Massimiliano Allegri der Einzug ins Halbfinale?

Torwart-Schock im Hinspiel: Juve mit Schwierigkeiten

Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag sorgte eine Szene im Allianz Stadium für Trubel: Juve-Keeper Wojciech Szczesny musste aufgrund von Herzproblemen unter Tränen ausgewechselt werden. Die Entwarnung kam noch am selben Abend. Der eingewechselte Keeper Mattia Perin parierte entscheidende Bälle und erlöste den italienischen Rekordmeister.

Trotz des Sieges in der Europa League erwischte Juve keinen Sahnetag beim Spiel am vergangenen Sonntag in der Serie A. Die Bianconeri verloren gegen Sassuolo nach schwacher Leistung mit 0:1.

Die Portugiesen gingen mit einem Unentschieden (1:1) gegen Arouca aus dem letzten Liga-Wochenende heraus. Mit voller Hoffnung, das Endergebnis noch vor heimischer Kulisse drehen zu können, hat auch Sporting Chancen auf ein Weiterkommen in der Europa League. Heiß gehandelt wird indessen der Coach des Teams. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Rúben Amorim neben Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ein heißer Kandidat für den Trainer-Posten beim FC Chelsea.

Musste kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden: Juve-Keeper Wojciech Szczesny (1. v. r) © IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Im Halbfinale am 11. und 18. Mai 2023 trifft der Sieger des Duells entweder auf Manchester United oder auf den FC Sevilla. Im Hinspiel im Old Trafford trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden (Endstand: 2:2) voneinander.

Juve oder Sporting? Die Infos zur Übertragung im Überblick

Begegnung: Sporting Lissabon - Juventus Turin Anpfiff: 21 Uhr Stadion: Estádio José Alvalade (Lissabon) Live-Stream RTL+ (Abo)

Sporting gegen Juve: Alle Infos zum exklusiven Stream bei RTL+

Die kostenpflichtige Streamingplattform RTL+ überträgt das Europa League-Rückspiel zwischen Sporting Lissabon und Juventus Turin am Donnerstag, 20. April 2023.

überträgt das am Donnerstag, 20. April 2023. Anpfiff ist um 21 Uhr in Lissabon, der Stream startet bereits um 20.30 Uhr.

Eine kostenlose TV- oder Stream-Übertragung wird nicht angeboten.

wird nicht angeboten. Für die Übertragung wird eine RTL+-Premium-Mitgliedschaft benötigt.

Die gute Nachricht: RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden. Danach fällt monatlich ein Betrag von 6,99€ an.

Neben dem Stream liefert die Streamingplattform auch eine Konferenz.