Rückkehr nach Europa: Pierre-Michel Lasogga im Sommer zurück zum HSV?

Teilen

Vor Europa-Rückkehr: Pierre-Michel Lasoggas Vertrag in den Emiraten endet im Sommer. Ist er eine Option für den HSV? © Elmar Kremser/SVEN SIMON/Imago

Im Sommer 2022 endet sein Vertrag in den Emiraten bei Al-Khor. Pierre-Michel Lasogga zieht eine Rückkehr nach Europa in Betracht. zum HSV?

Hamburg – An seine Zeit in Hamburg erinnern sich viele HSV-Fans gerne zurück. Der ehemalige Fan-Liebling des Hamburger SV Pierre-Michel LAsogga ist derzeit in den arabischen Emiraten für Al-Khor aktiv. Sein Arbeitspapier endet jedoch im Sommer 2022 und der 30-jährige Stürmer zieht eine Rückkehr nach Europa in Betracht.

Wie wahrscheinlich eine Rückkehr von Pierre-Michel Lasogga aus den arabischen Emiraten nach Deutschland zum HSV ist, verrät 24hamburg.de*.

Lasogga ist zudem ein Typ, der dem HSV in vielen Belangen hilfreich wäre. Während sich das HSV-Transfergerücht um den Ex-HSV-Profi Lasogga mit einer Verpflichtung beschäftigt, bezieht sich ein anderes aktuelles HSV-Transfergerücht aktuell mit einem Abgang – und der könnte dem HSV weh tun. Denn schenkt man Spekulationen Glauben, dann könnte HSV-Stürmer Robert Glatzel im Sommer möglicherweise in die Bundesliga wechseln und dort statt in Hamburg seine Tore erzielen. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA