Rudi Völlers Reise in die Vergangenheit

Von: Jan Christian Müller

Beliebt wie kein aktueller Nationalspieler: Rudi Völler. © dpa

Der DFB-Sportdirektor ist zu Gast beim Jugendverein, zusammen mit Präsident Bernd Neuendorf, der wenig überraschend der Bundestrainerin nach dem WM-Aus den Rücken stärkt.

So ähnlich wie der Menschenfänger von Hanau muss sich dereinst auch der Rattenfänger von Hameln gefühlt haben. Dort, wo Rudi Völlers graues Haupt sich über den Fußballplatz seines Jugendvereins TSV 1860 Hanau bewegte, lief eine ansehnliche Kinderschar hinterher. „Rudi Nationale“ ist noch immer ein Liebling des Publikums, auch des jüngeren, weil, erklärt der einstige Weltklassestürmer wissend, „die mich zwar nicht mehr vom Fußball auf dem Platz, aber dafür von der Playstation her kennen“.

So ist das heutzutage, Völler, inzwischen DFB-Sportdirektor, will gegenhalten. Mit Bestürzung hat der 63-Jährige in Erfahrung gebracht, dass es bei 1860 Hanau nur noch Männerfußball gibt, aber keinen Kinder- und Jugendfußball mehr. „Mir blutet das Herz, wenn ich mich daran erinnere, mit wie vielen Kindern wir hier rumgelaufen sind. Wir haben hier den ganzen Nachmittag verbracht, meine Mutter hat bei Spielen Brötchen geschmiert und die Trikots gewaschen, mein Vater war Jugendleiter.“ Inzwischen teilt sich 1860 Hanau den Platz mit Türk Gücü Hanau, wo eine intensive Jugendarbeit betrieben wird. Immerhin.

Völlers Reise in die Vergangenheit hatte einen Grund: Der Sportchef des Deutschen Fußball-Bundes warb an der Seite seines Präsidenten Bernd Neuendorf für eine Vereinsaktion, die sich der Verband unter der Headline „DFB-Punktespiel“ im Vorfeld der Heim-EM 2024 ausgedacht hat. Klubs sollen animiert werden, etwa durch Ausbildung von Trainer:innen und Schiris oder Aktionen, die zum Vereinsleben beitragen, Punkte zu sammeln. Sie fleißigsten Punktesammler werden mit Preisen bedacht - bis hin zu einem Event-Tag mit der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus.

Ziel des Ganzen ist es, wieder mehr Menschen an der Basis für den Fußball zu begeistern, auf dass künftig wieder mehr Talente von der Qualität eines Rudi Völler entwickelt werden.

Da passte es sogar ganz gut, dass nach der Männer- nun auch die Frauen-Nationalmannschaft relativ debakulös schon in der WM-Vorrunde ausgeschieden war. Wäre das am Donnerstagmorgen nicht passiert, wären am Freitagnachmittag am Stadtrand von Hanau nicht so viele Kamerateams vor Ort gewesen. Neuendorf, die Brille charakteristisch auf der Stirn tragend, berichtete, dass er das Desaster gemeinsam mit Führungskraft Völler im DFB-Campus angeschaut habe, und ja, man sei „natürlich enttäuscht“.

Neuendorfs ruhige Hand

Der Ex-Politiker, der ein hervorragender Diplomat ist und seine Worte entsprechend sorgsam abwägt, gab präsidial vor, er glaube dennoch, „dass wir bei der EM im nächsten Jahr große Begeisterung erleben werden“. Und bekannt ist inzwischen auch, dass es sich bei dem seit anderthalb Jahren amtierenden Verbandschef um einen ausgewiesenen Ruhebewahrer handelt, weshalb er angesichts des befremdlichen Scheiterns der Frauen mit ihrer zuvor hochgelobten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg folgerichtig formulierte: „Wir müssen Ruhe bewahren.“

Voss-Tecklenburg muss demnach noch viel weniger um ihren Job bangen, als Hansi Flick das nach der vercoachten WM in Katar tun musste. Neuendorf, der eigentlich gerade auf dem Weg nach Australien sein wollte, unter anderem, um dort Werbung für die deutsche Frauen-WM-Bewerbung zu machen, bleibt nun daheim, zumal er hier ausreichend Baustellen zu bearbeiten hat. Dazu gehört nun auch ein Gespräch mit der Bundestrainern, und zwar, wen wundert´s, „in Ruhe“.

Rudi Völler war am Ende des Nachmittags in Hanau übrigens fast genauso verschwitzt wie einstmals der kleine Rudolf nach dem Bolzen. Er hatte in Sachen Selfies und Autogrammen wahre Fließbandarbeit verrichtet. Das Problem: So populär wie der Weltmeister von 1990 ist kein aktueller Nationalspieler. Völler wäre es anders lieber.