„Du hast drei Weizenbier getrunken“: Legendäres Völler-Interview mit ARD-Ikone geht viral

Von Patrick Mayer

Rudi Völler wird die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich coachen. Vor dem Länderspiel mach ein geschichtsträchtiges TV-Interview die Runde.

München – Wenn am Dienstagabend (21 Uhr, hier im Live-Ticker) Deutschland auf Frankreich trifft, gibt Rudi Völler sein Comeback auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft.

Deutschland gegen Frankreich: Rudi Völler coacht das DFB-Team

Nach der Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer leitet der 63-jährige Hesse das DFB-Team gegen den Vize-Weltmeister gemeinsam mit U20-Nationalcoach Hannes Wolf und dessen Assistenten sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner an.

Vor dem Heim-EM 2024 soll nach einem bislang völlig verkorksten Länderspiel-Jahr endlich die Trendwende geschafft werden. Mit Emotionen. Mit Leidenschaft. Mit Körpersprache. Wie das geht, veranschaulichte Völler einst selbst. So ging vor dem Frankreich-Spiel bei Instagram und Twitter das Video zu einem legendären ARD-Interview aus dem Jahr 2003 viral.

Es war der 6. September vor 7065 Zuschauern im Stadion Laugardalsvöllur in Reykjavík. Island spielte damals fußballerische keine Rolle. Doch: Der amtierende Vize-Weltmeister kam damals in der EM-Qualifikation auf der Geysir-Insel nicht über ein mageres 0:0 hinaus. Und das, obwohl mit Miroslav Klose im Sturm, Michael Ballack im Mittelfeld und Oliver Kahn alle großen deutschen Stars der Zeit in der Startelf standen.

Rudi Völler: Damaliger DFB-Teamchef motzt im ARD-Studio Waldemar Hartmann an

Als der damalige Teamchef Völler schließlich im ARD-Studio von Kult-Moderator Waldemar Hartmann auf die schwache Leistung Deutschlands beim Mega-Außenseiter angesprochen wurde, platzte dem Weltmeister-Spieler von 1990 im TV-Interview der Kragen. „Ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Nach jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt als wir eigentlich schon hatten. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das ist für mich das Allerletzte“, motzte Völler Journalist Hartmann an.

Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen. Was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen.

„Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. (...) Diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, da sollten sich alle mal wirklich Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte: Alles in den Dreck ziehen, alles herunterzuziehen. Das ist das Allerletzte“, meinte der einstige Nationalspieler weiter und raunzte Hartmann an: „Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen. Was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen.“ Der ARD-Mann war damals sichtlich um Diplomatie bemüht.

Waldemar Hartmann und Rudi Völler: Legendäres ARD-Interview nach Länderspiel

„Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt …“, sagte Hartmann, konnte aber gar nicht zu Ende reden, weil ihm der damalige Teamchef energisch ins Wort fiel. „Die Schärfe bringt ihr doch rein! Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?“, fragte Völler. „Ich habe jetzt hier doch keine Schärfe reingebracht“, entgegnete Hartmann. Völler: „Ja, du nicht. Du sitzt hier locker und bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker.“ Der Weizenbier-Spruch erlangte schließlich Kult-Status unter deutschen Fans. Auch jetzt ging das Interview in den Sozialen Medien wieder viral. Am 6. September postete etwa das beliebte TV-Format „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ das Video bei Instagram.

Dazu hieß es: „Einer der wohl unbestritten legendärsten Ausraster eines DFB-Nationaltrainers feiert 20. Jubiläum.“ Völler entschuldige sich seinerzeit übrigens noch in der Sendung bei Hartmann. „Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint“, sagte er. Ob er es wohl auch 2023 so formulieren würde, während der deutsche Fußball wieder einen Tiefpunkt erreicht hat ... (pm)

