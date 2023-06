Lukaku nach Champions-League-Finale erneut Opfer von Rassismus

Nach verpasster Großchance

Nach dem CL-Finale sieht sich Inter-Star Romelu Lukaku einmal mehr hässlichen rassistischen Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Aber auch Solidarität macht sich breit.

Istanbul - Social Media kann zerstreuend, vernetzend und unterhaltsam sein – kennt leider aber auch ganz hässliche und verletzende Fratzen. Mit letzteren hat Inter Mailands Stürmer-Star Romelu Lukaku in Form von rassistischen Anfeindungen bereits in der Vergangenheit unschöne Erfahrungen machen müssen. Nach dem verpassten Champions-League-Final-Sieg seiner Farben gegen Manchester City (0:1) richten sich erneut zahlreiche solcher Beleidigungen gegen den Rekordtorjäger der belgischen Nationalmannschaft.

Romelu Lukaku Geboren: 13. Mai 1993 in Antwerpen Position: Sturm Stationen: RSC Anderlech (2011-2012), FC Chelsea (2012-2013), West Bromwich Albion (2013-2014), FC Chelsea (2014-2017), FC Everton (2017-2019), Manchester United (2019-2021), Inter Mailand (2021-2022), FC Chelsea (2022), Inter Mailand (seit 2022 auf Leihbasis)

Rassistische Kommentare gegen Inter-Pechvogel Lukaku

Romelu Lukaku, der seit 2022 vom FC Chelsea an Inter Mailand ausgeliehen ist, avancierte im CL-Endspiel zum Pechvogel der Italiener. Eingewechselt worden war das Offensiv-Ass erst in der 57. Minute und verpasste dann kurz vor Schluss (88.) die dicke Chance zum Ausgleich via Kopfball aus rund drei Metern.

Doch fast noch mehr erzürnte so manchen Inter-Sympathisanten eine Szene in der 71. Minute: Kurz nach dem Führungstreffer der Engländer stand Lukaku nämlich seinem Teamkollegen Federico Dimarco, der einen Querlatten-Abpraller mit dem Kopf zu verwerten suchte, und auch günstig positioniert stand, ziemlich unachtsam und in anmutender Slapstick-Manier im Weg. Auch hier wäre das 1:1 ansonsten wohl drin gewesen.

How did Inter not score?! 😮



Federico Dimarco's looping header hits the bar and then his effort from the rebound is blocked by Romelu Lukaku 😬#UCLFinal #BBCFootball pic.twitter.com/VCGR9UnowV — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2023

Nach Lukaku-Anfeindungen im Netz werden auch solidarische Stimmen laut

Keine Frage: Sportlich hätte es am Champions-League-Finalabend in Istanbul für den 30-jährigen Lukaku besser laufen können, auch der Goalgetter, der für das belgische Nationalteam bereits 68 Mal im 104 Spielen getroffen hat, wird sich wohl noch eine Weile an die genannten Szenen erinnern. Eine Entschuldigung für die rassistische Wut-Welle, die in den Social-Media-Plattformen über den gebürtigen Antwerpener hineingebrochen ist, sind diese Spielsequenzen freilich nicht.

Bereits kurz nach dem Abpfiff ploppten etwa auf Lukakus Instagram-Account, dem rund 9 Millionen Personen folgen, derbe Beschimpfungen sowie rassistische Beleidigungen auf, ein ähnlich verachtenswertes Trauerspiel war auch auf den Kanälen von Inter Mailand zu beobachten. Allerdings: Schnell wurden auch etlichen Stimmen laut, die sich mit Lukaku solidarisch zeigten und Rassismus eine klare Absage erteilten. „No to racism“ ist nun in zahlreichen Kommentaren unter Lukakus jüngsten Insta-Post zu lesen. Eine Userin schrieb: „Ihr alle seid vielleicht enttäuscht, aber Rassismus ist nicht gerechtfertigt. Kein Spieler will, dass sein Team verliert, er weint wahrscheinlich in der Umkleidekabine. Kopf hoch, Lukaku!“

+ Sieht sich nach zweier Pech-Szenen im Champions-League-Finale gegen Manchester City zahlreichen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt: Inter-Star Romelu Lukaku. © IMAGO / ANP

Rassismus-Eklat: Erinnerungen an Pokal-Spiel im April

So bitter die rassistischen Anschläge auf und für Lukaku sind oder sein dürften, der Offensiv-Star erlebt sie leider nicht erstmalig. Erinnerungen kommen hoch an das Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand (1:1) im vergangenen April. Damals bedachten Juve-Anhänger den Inter-Spieler im Stadion mit Affenlauten und weiteren rassistischen Beleidigungen, nachdem dieser in der Nachspielzeit via Foulelfmeter zum Ausgleich getroffen hatte.

Die italienische Staatsanwaltschaft nahm damals Ermittlungen gegen zahlreiche Juventus-Anhänger wegen „Anstiftung zu rassistischem Hass“ auf. Lukaku selbst hatte wegen einer Schweige-Geste in Richtung der Turiner Anhänger zunächst Gelb-Rot gesehen, wurde aber im Nachgang von Verbandsboss Gabriele Gravina begnadigt.

