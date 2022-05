Relegation 2. Liga 2022: Wann und wo finden die Spiele statt?

Von: Nico Scheck

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen trifft mit seinem Team in der Relegation 2022 auf Dynamo Dresden. © Uwe Anspach/dpa

Die Fußball-Saison 2021/22 nähert sich dem Ende, die Relegation 2022 steht an. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zur Zweitliga-Relegation.

Kaiserslautern - Wer spielt in der kommenden Fußball-Saison in der 2. Bundesliga, wer in der 3. Liga? Diese Frage wird die Relegation 2022 schon bald beantworten. Zum nun 14. Mal wird das letzte Ticket für die 2. Liga durch zwei Relegationsspiele zwischen dem 16. der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga ausgespielt.

Bislang konnte sich nur viermal der Zweitligist durchsetzen. Und anno 2022?

2. Liga: Welche Teams müssen in die Relegation 2022?

Schon seit dem 33. Spieltag, also ein Spieltag vor Rundenschluss, stehen die Teams für die Zweitliga-Relegation 2022 fest. Aus der 2. Bundesliga muss Dynamo Dresden ran. Die Sachsen stehen auf Rang 16. Aus der 3. Liga tritt der 1. FC Kaiserslautern an. Beide Teams werden in Hin- und Rückspiel um das letzte verbliebene Zweitliga-Ticket kämpfen.

Neu ist 2022 dabei, dass - wie schon im Europapokal - die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Bei Gleichstand nach zwei Spielen geht es somit zunächst in die Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen.

2. Liga Relegation 2022: Wann finden die Spiele statt?

Das Hinspiel der Zweitliga-Relegation findet am 20. Mai in Kaiserslautern statt. Anstoß am Betzenberg ist um 20.30 Uhr. Das Rückspiel steigt dann im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden am 24. Mai. Auch hier ertönt der Anpfiff um 20.30 Uhr. Alle Termine auf einen Blick:

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 20.05.2022 20.30 Uhr Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 24.05.2022 20.30 Uhr Dresden Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern

Relegation 2022 live im TV und Stream

Die Zweitliga-Relegation zwischen Kaiserslautern und Dynamo werden auch live im TV und Stream übertragen. Sowohl Hin- als auch das Rückspiel werden von Sky und Sat.1 gezeigt. Für den Pay-TV-Sender Sky braucht es ein Abo. Wer die Spiele kostenlos schauen will, muss nur Sat.1 im frei empfangbaren Fernsehen einschalten oder den kostenlosen Live-Stream bei ran.de nutzen.

Die bisherigen Sieger der Zweitliga-Relegation

In der Relegation 2021 konnte sich der FC Ingolstadt gegen den VfL Osnabrück durchsetzen. Alle bisherigen Relegationssieger im Überblick (gefettet):

2021: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

- VfL Osnabrück 2020: FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

2019: Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt

- FC Ingolstadt 2018: Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue

2017: Jahn Regensburg - 1860 München

- 1860 München 2016: Würzburger Kickers - MSV Duisburg

- MSV Duisburg 2015: Holstein Kiel - 1860 München

2014: SV Darmstadt - Arminia Bielefeld

- Arminia Bielefeld 2013: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden

2012: Jahn Regensburg - Karlsruher SC

- Karlsruher SC 2011: Dynamo Dresden - VfL Osnabrück

- VfL Osnabrück 2010: FC Ingolstadt - Hansa Rostock

- Hansa Rostock 2009: SC Paderborn - VfL Osnabrück

