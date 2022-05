Relegation HSV – Hertha BSC: Warum Magaths Psycho-Tricks Walter kalt lassen

HSV-Trainer Tim Walter gibt sich vor dem entscheidenden Rückspiel der Relegation gegen Hertha BSC entspannt. © Jan Huebner/Imago

Er versucht alles. Hertha-Coach Felix Magath will den HSV vorm Rückspiel in der Relegation unter Druck setzen. Die Rechnung hat er ohne HSV-Trainer Walter gemacht.

Hamburg – Es ist die Partie, die über Wohl und Wehe entscheidet. Sowohl für den Hamburger SV als auch Hertha BSC Berlin. Die Rede st vom Rückspiel der Relegation zwischen eben diesen beiden Kontrahenten.

Vor der Partie im Volksparkstadion versucht Ex-HSV- und Jetzt-Hertha-Coach Felix Magath seinen Ex-Verein und dessen Coach unter Druck zu setzen. Warum Magaths Psycho-Tricks bei Tim Walter nicht fruchten, weiß 24hamburg.de.

Bei den Hamburgern gibt es vor dem Spiel in der Millionenstadt an Elbe und Alster nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel derweil neue Transfergerüchte, die besagen, dass der HSV an einem Bundesliga-Spieler interessiert ist, der in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei seinem Verein gewesen ist. Zudem soll der HSV ein Auge auf ein Talent geworfen haben, das bis jetzt in der Zweiten Liga in Frankreich aktiv gewesen ist.