Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart mit riesigem Schritt Richtung Klassenerhalt – HSV erlebt Debakel

Von: Sascha Mehr

In der Relegation zur Bundesliga gewinnt der VfB Stuttgart das Hinspiel gegen Hamburger SV klar und deutlich mit 3:0.

Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV

Stuttgart gegen HSV in der Relegation : Sieger sichert sich letzten Bundesliga-Startplatz

gegen : Sieger sichert sich letzten Bundesliga-Startplatz HSV erlebt Debakel und braucht ein Wunder für den Aufstieg.

VfB Stuttgart – Hamburger SV 3:0 (1:0)

Aufstellung VfB Stuttgart Müller – Mavropanos, Anton, Ito – Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa – Millot, Guirassy, Führich Aufstellung HSV Heuer Fernandes, Heyer, Schonlau, Glatzel, Kittel, Reis, Jatta, Meffert, Dompe, Muheim, David Tore 1:0 Mavropanos (1. Minute), 2:0 Vagnoman (51. Minute), 3:0 Guirassy (55. Minute)

Ende: Das Spiel ist aus, der VfB Stuttgart gewinnt das Hinspiel der Relegation zur Bundesliga mit 3:0 und hat einen riesigen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Der HSV war deutlich unterlegen und hätte auch höher verlieren können. Torhüter Heuer Fernandes verhinderte mit mehreren Paraden eine deutlichere Schlappe. Im Rückspiel benötigen die Norddeutschen ein kleines Wunder, um den Traum vom Aufstieg doch noch realisieren zu können.

91. Minute: Pfeiffer findet Mavropanos, der das 4:0 nur ganz knapp verpasst. Glück für den HSV!

90. Minute: Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten.

86. Minute: Die letzten fünf Minuten laufen. Es sieht nicht danach aus, als ob der HSV hier noch trifft. Die Gäste sind derzeit damit beschäftigt, den vierten Gegentreffer zu verhindern.

83. Minute: Heuer Fernandes fischt einen Endo-Schuss aus dem Eck. Der Keeper ist am heutigen Abend der mit Abstand stärkste Akteur der Gäste.

77. Minute: Nach einem Freistoß kommt Kittel zum Schuss, Anton verhinfert aber noch den Einschlag, weiter 3:0.

73. Minute: Glatzel versucht es aus 16 Metern, Müller pariert.

69. Minute: Suhonen trifft Vagnoman ganz böse am Oberschenkel und sieht völlig berechtigterweise glatt Rot.

65. Minute: Gelingt dem HSV heute noch ein Treffer? Bei einem 0:3 brachen die Hamburger ein Wunder im Rückspiel.

59. Minute: Plötzlich wird der HSV gefährlich, der Kopfall von Glatzel wird aber von Müller entschärft.

55. Minute: Guirassy trifft! Per Kopf stellt der Franzose auf 3:0, dem HSV droht ein Debakel!

51. Minute: Der VfB erhöht auf 2:0! Führich mit starkem Pass auf Millot, der legt quer auf Vagnoman und es steht 2:0! Der HSV muss jetzt aufpassen, damit er nicht chancenlos ins Rückspiel geht.

46. Minute: Weiter gehts mit der zweiten Hälfte.

Halbzeit: Mit einer 1:0-Führung für den VfB Stuttgart geht es in die Pause. Die Schwaben waren die klar bessere Mannschaft und hätten gerade in der ersten halben Stunde mehr Tore erzielen müssen. Guirassy scheiterte aber zweimal an Heuer Fernandes, einmal sogar per Elfmeter. Der HSV muss sich offensiv steigern und defensiv stabiler werden, sonst droht die Hypothek fürs Rückspiel zu groß zu werden.

42. Minute: Stuttgart verliert derzeit zahlreiche Bälle in der Vorwärtsbewegung, der HSV zeigt sich aggressiv und arbeitet sich in die Partie hinein. Von der Dominanz der ersten halben Stunde ist erst einmal nichts mehr zu sehen.

38. Minute: Dompe lässt zwei Verteidiger aussteigen, sein Schuss verfehlt das Ziel aber deutlich. Der HSV steigert sich aber so langsam.

35. Minute: VfB-Keeper Müller wird bedrängt und schlägt den Ball direkt zum Gegner, doch die Gäste können den Patzer nicht nutzen.

33. Minute: Ein Beispiel, wie wenig der HSV in der Offensive bislang zustande bringt, sind die Ballkontakte von Torjäger Glatzel, der bisher erst fünfmal am Spielgerät war.

29. Minute: Nächste Parade von Heuer Fernandes, der den strammen Schuss von Führich entschärft.

27. Minute: Heuer Fernandes hält den schwach geschossenen Elfmeter von Guirassy!

25. Minute: Elfmeter für den VfB Stuttgart! Reis kommt gegen Millot zu spät und es gibt Strafstoß. Reis, der bereits verwarnt ist, hat Glück, dass er nicht Gelb-Rot sieht.

23. Minute: Das muss das 2:0 sein! Vagnoman mit einem Zauberpass in den Lauf von Guirassy, der ist durch, sein Schuss ist aver zu schwach, um Heuer Fernandes zu überwinden. Glück für den HSV!

15. Minute: Der VfB Stuttgart macht hier weiter das Spiel, der HSV läuft meistens nur hinterher. Derweil gibt es Gelb für den Hamburger Reis wegen Foulspiels.

9. Minute: Nächste dicke Chance für den VfB, Führich scheitert aber an Heuer Fernandes. Der HSV schwimmt hier und muss aufpassen, nicht direkt den zweiten Gegentreffer zu bekommen.

6. Minute: Kalte Dusche für den HSV. Wie reagiert der Zweitligist auf den frühen Rückstand?

1. Minute: Stuttgart führt! Mit der ersten Ecke klingelt es im Kasten des HSV. Mavropanos steigt am Höchsten und lässt Heuer Fernandes keine Chance. 1:0 für die Gastgeber.

1. Minute: Los gehts im Gottlieb-Daimler-Stadion.

+++ 20.43 Uhr: Zunächst gibt es aber eine Schweigeminute für den bei einem Jugendturnier in Frankfurt getöteten 15-jährigen Jugendspieler.

+++ 20.41 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Feld, die beiden Trainer umarmen sich und wünschen sich gegenseitig ein gutes Spiel. Es ist angerichtet für einen spannenden Fußballabend.

+++ 20.18 Uhr: Der VfB Stuttgart will im Heimspiel den Grundstein für den Klassenerhalt legen. Das Stadion ist natürlich ausverkauft, die VfB-Fans sorgen jetzt schon für Stimmung und machen ihre Mannschaft heiß. In weniger als 30 Minuten gehts los mit dem Hinspiel zur Bundesliga-Relegation.

Relegation zur Bundesliga: Stuttgarts Torhüter Bredlow verletzt

Update vom Donnerstag, 1. Juni, 19.39 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams für das Hinspiel der Bundesliga-Relegation sind da. Beim VfB Stuttgart fällt Stammtorhüter Fabian Bredlow aus, für ihn steht Florian Müller zwischen den Pfosten. Der HSV läuft mit erwarteter Startelf auf.

Erstmeldung: Stuttgart - Die Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga ist zwar seit einer knappen Woche vorbei, ein paar Klubs müssen aber nachsitzen, denn die Relegation steht bevor. Der VfB Stuttgart beendete die Spielzeit nur auf Platz 16 und muss im Duell mit dem Hamburger SV, der in der 2. Bundesliga Platz drei belegte, um den Klassenerhalt kämpfen. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bekommt den letzten Platz für die Bundesliga in der kommenden Saison, der Verlierer startet in der 2. Bundesliga.

Relegation zur Bundesliga: Wer sichert sich den letzten Platz für die Saison 2023/24?

„Wir waren enttäuscht, dass wir es im letzten Spiel nicht gepackt haben. Da müssen wir nicht drum herumreden. Aber das ist ganz normal. Andersrum wäre es schwieriger zu verstehen“, sagte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV.

„Wir mussten erst den Kopf frei bekommen. Aber die Jungs machen einen guten Eindruck. Sie sind im Fokus für das Spiel. Als ich hier begonnen habe, standen wir auf Platz 18. Und jetzt sind wir auf Platz 16 gelandet und haben es in der Hand, das zu packen. Es ist eine Chance, die wir jetzt weiter haben“, so der Coach weiter.

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen Hamburger SV © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Hoeneß ist optimistisch vor dem Hinspiel, das der VfB in der heimischen Arena austragen wird: „Ich erlebe die Mannschaft nicht nervös. Ich erlebe sie fokussiert. Aber klar, es kommt Druck auf. Es sind zwei wichtige Spiele. Ich bin mir sicher, dass wir gut gewappnet sind – inhaltlich, aber auch mental. Wir haben schon einige Drucksituationen gut gelöst in den letzten Wochen.“

Relegation zur Bundesliga: Stuttgart und HSV gegen selbstbewusst ins Hinspiel

„Gefühlstechnisch war am vergangenen Sonntag von ganz oben bis ganz unten alles dabei. Wir haben aber mit der Mannschaft darüber gesprochen und gemeinsam festgehalten: Jetzt erst recht“, sagte HSV-Trainer Tim Walter und hat eine große Schwachstelle des Gegners ausfindig gemacht: „Der Gegner hat sich unter dem neuen Trainer zwar stabilisiert, aber auch viele Gegentore nach Standards bekommen. Das bietet uns eine Möglichkeit. Wir wollen mit und gegen den Ball aktiv agieren.“

Das Selbstbewusstsein ist groß beim Zweitligisten, Walter schätzt die Lage aber realistisch ein. „Der Bundesligist hat zumindest gefühlt eine Favoritenrolle. Wir haben aber auch viel zu bieten. Deswegen fahren wir nach Stuttgart, um das Spiel erfolgreich zu gestalten“, so der HSV-Coach.

Die DFL wird dem bei einem Jugendturnier in Frankfurt getöteten 15-Jährigen beim Hinspiel der Bundesliga-Relegation gedenken. Vor dem Anpfiff der Partie wird es im Stadion eine Schweigeminute geben, teilte die Deutsche Fußball-Liga mit.(smr)