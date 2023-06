Relegation zur Bundesliga: VfB Stuttgart gegen HSV heute live – Schweigeminute für toten Jugendspieler (15)

Von: Sascha Mehr

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. Wir berichten im Live-Ticker vom Hinspiel.

Bundesliga-Relegation: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV, 20.45 Uhr, Sat1

Stuttgart gegen HSV in der Relegation : Sieger sichert sich letzten Bundesliga-Startplatz

gegen : Sieger sichert sich letzten Bundesliga-Startplatz Dieser Live-Ticker zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation wird laufend aktualisiert

Stuttgart - Die Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga ist zwar seit einer knappen Woche vorbei, ein paar Klubs müssen aber nachsitzen, denn die Relegation steht bevor. Der VfB Stuttgart beendete die Spielzeit nur auf Platz 16 und muss im Duell mit dem Hamburger SV, der in der 2. Bundesliga Platz drei belegte, um den Klassenerhalt kämpfen. Der Sieger nach Hin- und Rückspiel bekommt den letzten Platz für die Bundesliga in der kommenden Saison, der Verlierer startet in der 2. Bundesliga.

Relegation zur Bundesliga: Wer sichert sich den letzten Platz für die Saison 2023/24?

„Wir waren enttäuscht, dass wir es im letzten Spiel nicht gepackt haben. Da müssen wir nicht drum herumreden. Aber das ist ganz normal. Andersrum wäre es schwieriger zu verstehen“, sagte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV.

„Wir mussten erst den Kopf frei bekommen. Aber die Jungs machen einen guten Eindruck. Sie sind im Fokus für das Spiel. Als ich hier begonnen habe, standen wir auf Platz 18. Und jetzt sind wir auf Platz 16 gelandet und haben es in der Hand, das zu packen. Es ist eine Chance, die wir jetzt weiter haben“, so der Coach weiter.

In der Relegation zur Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen Hamburger SV © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Hoeneß ist optimistisch vor dem Hinspiel, das der VfB in der heimischen Arena austragen wird: „Ich erlebe die Mannschaft nicht nervös. Ich erlebe sie fokussiert. Aber klar, es kommt Druck auf. Es sind zwei wichtige Spiele. Ich bin mir sicher, dass wir gut gewappnet sind – inhaltlich, aber auch mental. Wir haben schon einige Drucksituationen gut gelöst in den letzten Wochen.“

Relegation zur Bundesliga: Stuttgart und HSV gegen selbstbewusst ins Hinspiel

„Gefühlstechnisch war am vergangenen Sonntag von ganz oben bis ganz unten alles dabei. Wir haben aber mit der Mannschaft darüber gesprochen und gemeinsam festgehalten: Jetzt erst recht“, sagte HSV-Trainer Tim Walter und hat eine große Schwachstelle des Gegners ausfindig gemacht: „Der Gegner hat sich unter dem neuen Trainer zwar stabilisiert, aber auch viele Gegentore nach Standards bekommen. Das bietet uns eine Möglichkeit. Wir wollen mit und gegen den Ball aktiv agieren.“

Das Selbstbewusstsein ist groß beim Zweitligisten, Walter schätzt die Lage aber realistisch ein. „Der Bundesligist hat zumindest gefühlt eine Favoritenrolle. Wir haben aber auch viel zu bieten. Deswegen fahren wir nach Stuttgart, um das Spiel erfolgreich zu gestalten“, so der HSV-Coach.

Die DFL wird dem bei einem Jugendturnier in Frankfurt getöteten 15-Jährigen beim Hinspiel der Bundesliga-Relegation gedenken. Vor dem Anpfiff der Partie wird es im Stadion eine Schweigeminute geben, teilte die Deutsche Fußball-Liga mit.(smr)