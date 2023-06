Rekordsumme für die Fußballerinnen

Von: Frank Hellmann

Um diese Trophäe geht’s in Down Under, und wer sie gewinnt, verdient gutes Geld: Als Weltmeisterin würde jede Spielerin 270 000 Dollar einstreichen. © Xinhua/Imago

Die Fifa regelt die Prämienfrage ganz im Sinne des Deutschen Fußball-Bundes, bleibt aber beim TV-Streit hart.

Es war allemal ein gewagter Sprung ins Wasser, den Lea Schüller just im Urlaub wagte: mit Anlauf hinein in einen kleinen Pool mit herrlichem Meerblick. Vielen deutschen Nationalspielerinnen gefällt das in den Sozialen Medien geteilte Video. Die mutige Torjägerin vom FC Bayern gehört zu jenem Quintett, das von ihrem Arbeitgeber gezwungen ist, die Erholungsphase bis zum 23. Juni auszudehnen, obwohl drei Tage vorher das erste Trainingslager der Frauen-Nationalelf in Herzogenaurach für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) losgeht. Die Münchner Fraktion fehlt beim Start der Vorbereitung: Letzte Vermittlungsversuche des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind gescheitert.

Immerhin ist ohne Zutun des DFB ein anderes heikles Thema gelöst, ehe Spannungen hätten aufkommen können: die gesellschaftspolitisch heikle Prämienfrage. Hier hat der Weltverband Fifa eine Regelung vorgestellt, die eine bahnbrechende Neuerung bedeutet: Die Fifa selbst schüttet 110 Millionen Dollar Preisgeld aus – bei der WM 2019 in Frankreich waren es 30 Millionen. Davon geht zweckgebunden mehr als die Hälfte direkt an die Spielerinnen, was auch die Spitzenfunktionäre des DFB in der Größenordnung überrascht hat. Insgesamt ist der Prämientopf nicht mehr ganz so weit weg von den Männern. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kamen 440 Millionen Dollar zur Ausschüttung.

Neu ist: Die Fifa garantiert jeder Fußballerin unabhängig vom Abschneiden 30 000 Dollar (28 000 Euro). Für das Achtelfinale, das die deutschen Fußballerinnen in der Vorrundengruppe gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea Formsache erreichen sollten, sind schon 60 000 Dollar sicher. Als Weltmeisterin würde jede 270 000 Dollar einstreichen – egal, ob sie aus den USA, Brasilien, Australien oder Deutschland kommt. Zuvor hatte jeder Verband die Prämie selbst mit seinen Spielerinnen ausgehandelt.

Popp und Co. freuen sich

Der DFB bestätigte auf Anfrage: Wenn das deutsche Team in Herzogenaurach komplett ist, wird es dazu nach einer Sitzung mit dem Mannschaftsrat eine offizielle Sprachregelung geben. Alexandra Popp und Co. können sich über eine nie dagewesene Belohnung freuen. Zum Vergleich: Bei der WM 2019 gab es für das Aus im Viertelfinale pro Spielerin 10 000 Euro vom DFB, jetzt garantiert die Fifa unter den letzten Acht bereits 90 000 Dollar. Bei der EM in England hatte es für jede Vize-Europameisterin 30 000 Euro gegeben.

Der Weltverband lobt sich für seine „massiven Investitionen in den Frauenfußball“, die tatsächlich einen Quantensprung bedeuten. Die Spielergewerkschaft Fifpro, die seit längerem für höhere Zahlungen für die Frauen kämpft, zeigte sich angetan: „Wir haben Schritte hin zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit in unserem Sport auf höchster Ebene unternommen.“ Vergleichsweise bescheidener sind die Erfolgsprämien für die Verbände: im Achtelfinale 1,87 Millionen Dollar, der Sieger 4,29 Millionen Dollar.

Für den DFB bedeutet dies: Selbst beim Gewinn des dritten WM-Titels nach 2003 und 2007 wird die Mission in Down Under zum Zuschussgeschäft, da die Kosten für Trainingslager, Reise, Equipment und Betreuerstab deutlich drüber liegen.

Bewegung kommt derweil auch in den Streit um die TV-Rechte, weil in den fünf europäischen Kernmärkten immer noch keine Einigung erfolgt ist. Am 31. Mai traf Fifa-Präsident Gianni Infantino am Stammsitz in Zürich Vertreter der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Danach hieß es, dass man eine „faire Lösung“ finden wolle. Es ist beim Bemühen geblieben. Die Fifa beklagt weiterhin, dass aus Italien weniger als ein Prozent, aus Frankreich oder Deutschland weniger als drei Prozent jener Summe geboten wurde, die für die Männer-WM in Katar flossen. Da ARD und ZDF für das Wüstenturnier 214 Millionen Euro gezahlt haben, kann sich jeder ausrechnen, dass das Gebot der Öffentlich-Rechtlichen bei rund fünf Millionen Euro lag. Deutlich zu wenig, findet die Fifa – und lehnte die Vergabe der Rechte ab. Ein Fifa-Sprecher bestätigte jetzt, dass es trotzdem keinen TV-Blackout geben werde. Man bevorzuge zwar Übertragungen im öffentlichen Fernsehen, „aber wir können die Spiele auch bei Fifa+ zeigen“. Das ist der hauseigene Kanal des Weltverbandes.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mag keine Prognose abgeben, wie das Geschacher ausgeht. Man spricht weiter miteinander – gerne auch übereinander. Während der auf Erpressungsversuche allergisch reagierende Balkausky jüngst wieder den späten Start der Ausschreibung im Februar beklagte, streut der Weltverband mittlerweile die Information, dass es sehr wohl bereits im Sommer 2022 Verhandlungen hätte geben können – so sind Abschlüsse in Österreich oder der Schweiz zustande gekommen –, doch insbesondere deutsche Sender hätten damals abgelehnt, weil die DFB-Frauen nach einer Niederlage in Serbien im April vergangenen Jahres noch gar nicht qualifiziert waren.