DFB-Team: Flick bricht die Regeln

Von: Jan Christian Müller

Versucht Leichtigkeit zu vermitteln: Bundestrainer Hansi Flick. © Matthias Koch/Imago

Der Bundestrainer nimmt Joshua Kimmich die Kapitänsbinde weg und beabsichtigt, den Münchner auf rechts hinten zu verschieben – ob das dem Ehrgeizling gefällt?

Wird es womöglich zu einer bitteren Ironie des Schicksals? Es trug sich zu in einer längst vergangenen Zeit: Am 17. April 2021 teilt Hansi Flick erst über ein TV-Interview auf dem Rasen der Wolfsburger Fußballarena, dann der Mannschaft in der Kabine mit, dass er den FC Bayern zum Saisonende verlassen wird. Sein Arbeitgeber reagiert mit Missbilligung über diesen Weg der Kommunikation. Der Bruch ist vollkommen. Flick wechselt zum DFB, wo er eine neue Ära prägen will.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (32) in Gelsenkirchen Profi-Stationen: 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelona Länderspiele und Tore für Deutschland: 67 Spiele und 17 Tore

Die „Flick-Endspiele“: Kampf um den Job und die Ehre

Zweieinhalb Jahre später sitzt der amtierende Bundestrainer vor einer Heerschar von Medienleuten und drei VW-Bussen im Pavillon für Nutzfahrzeuge in der Wolfsburger Autostadt. Wieder Wolfsburg. Anderes Los: Denn diesmal muss Flick um seinen Job kämpfen. Samstag, 20.45 Uhr (RTL) gleich nebenan im erst spät ausverkauften Stadion gegen die wehrhaften Japaner.

Der 58-Jährige ist in dem luftigen Saal erkennbar darum bemüht, ein bisschen Leichtigkeit in die bleischwere Gegenwart des daniederliegenden deutschen Fußballs zu mixen. Keine Spur eines beleidigten Bundes-Hans-Dieters nach den geballten Vorhaltungen an seiner Arbeit, sondern: gut gebräunter, gut gelaunter Hansi im Angesicht der beiden „Flick-Endspiele“ („Bild“).

„Rulebreaker“ Hansi Flick: Neue Wege in der deutschen Nationalmannschaft

Einem uninspirierten „Weiter so“ stellt sich Flick in einer bisher unbekannten Funktion als „Rulebreaker“ entgegen. Nach all den Rückschlägen seit dem vergangenen Herbst und zuletzt vier allesamt enttäuschenden Länderspielen mit drei Niederlagen gegen Belgien, Polen und Kolumbien und einem schmeichelhaften Unentschieden gegen die Ukraine schien es ihm und seinem Trainerteam offenbar dringlich an der Zeit, festgefahrenen Strukturen und Verhaltensmuster aufzubrechen. Und damit zumindest den Versuch eines Befreiungsschlages zu unternehmen.

Für Joshua Kimmich dürfte die ihm zuvor intern kommunizierte Neuausrichtung der Statik schmerzhaft gewesen sein. Denn der bisherige Kapitän ist fortan kein Kapitän mehr, jedenfalls dann nicht, wenn auch Ilkay Gündogan in Abwesenheit des vormals etatmäßigen Kapitäns Manuel Neuer zur deutschen Startelf gehört. Flicks Botschaft: „Ich habe entschieden, Ilkay die Binde zu geben.“ Die geübte Praxis, dass derjenige mit den meisten Länderspielen die Nationalmannschaft auf den Platz führt, wurde kassiert. Gündogan (67 Länderspiele) ersetzt in dieser Funktion Kimmich (79 Länderspiele).

Überraschende Entscheidung: Hansi Flick (links) hat Ilkay Gündogan (rechts) zum neuen Kapitän der Nationalmannschaft ernannt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die überraschende Kapitänsentscheidung: Ilkay Gündogan übernimmt die Führung

Das kommt einer fundamentalen Neuausrichtung der Hierarchie gleich – und einer bemerkenswerten Beförderung des stets geschliffen formulierenden Deutsch-Türken Gündogan. Gerade vor dem Hintergrund, dass der inzwischen 32-Jährige vom FC Barcelona vor der WM 2018 in Russland mit einem heftig debattierten Foto gemeinsam mit dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan für gesellschaftliche Verwerfungen gesorgt hatte und sodann gemeinsam mit Mesut Özil in beispielloser Form angefeindet worden war. Gündogan fand, anders als Özil, zurück – und betritt nun eine neue Führungsebene im DFB-Team.

Flicks äußerte die Hoffnung: „Das wird der Mannschaft vielleicht helfen.“ Er „denke, dass gibt uns neue Energie, die wir brauchen können“. Das DFB-Team wird jetzt vom zurückhaltender führenden Gündogan geleitet, nicht mehr vom mitunter etwas brachialer daherkommenden Kimmich, dessen Ansprache hin und wieder bei Mitspielern auf Widerstand gestoßen war.

Hansi Flick hat eine neue Rolle für Joshua Kimmich im DFB-Team: Rechtsverteidiger © IMAGO/Christian Schroedter

Kimmichs neue Rolle: Vom Mittelfeldmotor zum rechten Verteidiger

Eine weitere Grundsatzentscheidung, die Kimmich mutmaßlich als Degradierung wahrgenommen haben müsste, wurde offenbar ebenso getroffen, auch wenn Flick das nicht explizit bestätigen mochte. Der Bayern-Profi soll nicht mehr wunschgemäß im zentralen Mittelfeld Bälle verteilen dürfen, sondern die verwaiste Position eines rechten Verteidigers einnehmen. Auch mit diesem Revirement verlässt Flick bewusst eingetretene Pfade, wahrscheinlich sogar noch mehr als mit der Neuvergabe der Kapitänsbinde. Gündogan formulierte nicht ohne Grund: „Gerade die mittlere Position ist von besonderer Bedeutung für die Dynamik einer Mannschaft.“

Es wird spannend sein zu beobachten, wie Kimmich mit der Situation umgeht. Ob er sie als Strafversetzung interpretiert? Flick war erkennbar bemüht, es anders aussehen zu lassen. Kimmich sei „für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler, ein absoluter Profi und Teamplayer“, der sich „in den Dienst der Mannschaft“ stelle. „Unsere Aufgabe als Trainer ist es, ihn da aufzustellen, wo er der Mannschaft noch mehr geben kann.“

Bärenstarke Leistung im Champions League Finale – Kimmich kann Rechtsverteidiger

Schon beim erfolgreichen Finalturnier der Champions League im Geisterspielbetrieb hatte Flick, allerdings nur übergangsweise, Kimmich anstelle des verletzt fehlenden Benjamin Pavard nach rechts in die Viererkette versetzt. Kimmich gab sich unbeeindruckt, spielte bärenstark und bereitete im Finale gegen Paris Saint-Germain mit einer wohltemperierten Flanke das entscheidende Tor von Kingsley Coman vor. Zur dann folgenden Spielzeit wurde er von Flick wunschgemäß wieder im zentralen Mittelfeld positioniert.

Aktuell versucht der Bundestrainer, den Schmerz des Spielers zumindest rhetorisch zu mildern, Kimmich bilde gemeinsam mit Gündogan „unser Führungsduo“. Beide hätten sich „gemeinsam committed“. Wie wahrhaftig dieses vorgebliche Commitment ist, wird sich zeigen. Kimmich, im Herzen eine Anführernatur, ist als Mensch bekannt, der sein Herz auf der Zunge trägt.