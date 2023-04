„Rede halt mit anderen Leuten“: Tuchel blafft britischen Reporter auf Bayern-PK an

Von: Christoph Klaucke

Thomas Tuchel ist auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City in Angriffslaune – und blafft einen britischen Reporter an.

München – Es brodelt in der Allianz Arena. Der FC Bayern München droht nach dem Aus im DFB-Pokal auch im Viertelfinale der Champions League das Scheitern. Die Aussichten auf ein Weiterkommen sind nach der 0:3-Hinspielpleite gegen Manchester City sehr gering. Auch in der Bundesliga lässt der Serienmeister die gewohnte Dominanz vermissen. Geht es mit dem FC Bayern abwärts?

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Bisherige Vereine: FSV Mainz 05 (2009-1014), Borussia Dortmund (2015-2017), PSG (2018-2020), FC Chelsea (2021-2022) Erfolge: 1x Champions League (2021), 1x- Klub-Weltmeister (2021), 2x Französischer Meister (2019, 2020) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1

„Absturz“? Tuchel verteidigt FC Bayern

Diese Frage musste sich Thomas Tuchel unter anderem auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem so wichtigen Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City gefallen lassen. Ein Journalist wollte aus dem Umfeld der Bayern erfahren haben, dass sich der Klub in einem Zustand des „Ablebens“ befindet.

„Herr Tuchel, ich befinde mich seit einigen Tagen in München und da höre ich, der FC Bayern befindet sich auf einem Sinkflug, einem Absturz“, leitete ein BBC-Reporter seine Frage ein. Das „Mia san mia“ sei nicht mehr dasselbe, es gäbe einen Absturz in Sachen Leistung und Selbstvertrauen. Das wollte Tuchel nicht so ohne weiteres stehen lassen.

Thomas Tuchel blafft auf der Bayern-PK einen BBC-Reporter an. © Matthias Balk/dpa

„Rede halt mit anderen Leuten“: Tuchel blafft britischen Reporter auf Bayern-PK an

„Wer hat das gesagt?“, blaffte der FCB-Coach und zeigte sich überrascht von den Quellen des Journalisten. „Na, die Leute hier?“, entgegnete der BBC-Mann. „Wirklich? Rede halt mit anderen Leuten!“, machte Tuchel einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, der bei ihm selbst und den anwesenden Beobachtern für einen Lacher im Pressecenter der Allianz Arena sorgte.

„Ich bin nicht verrückt, ich bin ein Journalist“, meinte der BBC-Reporter, woraufhin Tuchel erneut antwortete: „Sie müssen einfach mit anderen Leuten sprechen.“ Danach ging der 49-Jährige doch noch sachlich auf den Vorwurf ein.

Tuchel schaltet in Abteilung Attacke: Bayern-Coach kontert BBC-Reporter

„Ich glaube nicht, dass wir uns in einem Absturz befinden. Viele Spieler sind gegangen, auf der Trainerbank und im Management gab es viele Änderungen. Ich kann vielleicht verstehen, dass es etwas überraschend ist, dass wir dreimal in Folge nicht im DFB-Pokal-Finale und auch nicht im Champions-League-Halbfinale waren“, erklärte Tuchel seine Sicht der Dinge und verwies zudem an die vergangenen Erfolge.

„Wir wurden aber zehnmal in Folge Deutscher Meister und haben es dreimal ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Da kann man nicht von einem Absturz sprechen. Wenn das ein Absturz ist, dann wären viele Vereine gerne im Absturz“, so Tuchel weiter. „Wir haben große Ambitionen und müssen uns ein bisschen beruhigen. Alles ist möglich in diesem Verein, daran glaube ich.“

Verhindert Tuchel den Bayern-Absturz?

Ob Tuchel den Absturz des FC Bayern in der Champions League verhindern kann, wird sich am Mittwochabend im Duell mit Manchester City zeigen. Eine entscheidende Rolle dürfte dabei die Wahl der Bayern-Aufstellung gegen ManCity spielen – der Geheimplan mit Cancelo ist gescheitert, doch wo bringt Tuchel Musiala? (ck)